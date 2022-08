Bourse Zurich: ouverture dans le rouge

Zurich (awp) - Hésitante, la Bourse suisse a débuté la séance de jeudi dans le rouge, malgré la clôture en net progrès de Wall Street la veille. Les tensions entre la Chine et les Etats-Unis après la visite de Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre de représentants américaine, sur l'île revendiquée par Pékin restaient à l'esprit des investisseurs, ceux-ci se montrant cependant prudents, l'indice phare du marché helvétique étant plombé par ses trois poids lourds.

Outre-Atlantique, la Bourse de New York a conclu en nette hausse mercredi, tirée par le Nasdaq et des résultats de sociétés encourageants, après le repli de la veille lorsque les tensions avec la Chine avaient pesé. L'indice Dow Jones a gagné 1,29%, le Nasdaq, à forte coloration technologique, a bondi de 2,59% et le S&P 500 de 1,56%.

Les actions ont "pris la pente ascendante grâce à des résultats et des données économiques meilleurs que prévus", ont indiqué les analystes de Schwab. Même commentaire pour Jack Ablin de Cresset Capital qui estimait que de nombreux résultats de sociétés s'étaient révélés "meilleurs que ce que l'on attendait".

Après un début de séance en repli de 0,22%, le SMI se reprenait rapidement dès les premiers échanges notant à 09h09 à 11'180,79 points, soit une infime hausse de 0,02%. Le SLI progressait de manière plus affirmée, soit de 0,11% à 1738,31 points, alors que l'indicateur élargi SPI s'approchait de l'équilibre, lâchant à peine 0,01% 14'494,12 points.

Sur les trente valeurs constitutives du SLI, neuf s'inscrivaient dans le rouge, les 21 autres parvenant à gagner du terrain. Se retrouvant au rang des perdants de l'entame de séance, les trois poids lourds de la cote étaient à la peine, Novartis, Nestlé et Roche cédant respectivement 0,5, 0,3 et 0,2%. Adecco (-3,7%) héritait pour sa part de la lanterne rouge, derrière Straumann (-1,5%) et Swisscom (-0,9%).

Subissant un ralentissement au niveau de la croissance de ses revenus, le géant zurichois du placement de personnel a vu son bénéfice pénalisé par des frais liés à l'intégration du français Akka Technologies. Le bénéfice net d'Adecco a chuté de près de moitié à 77 millions d'euros.

Le numéro un suisse des télécoms a lui bouclé les six premiers mois de 2022 sur un bénéfice net de 785 millions de francs suisses, en repli de près d'un quart en rythme annuel. La performance semestrielle de Swisscom a été grevée par une amende de près de 72 millions infligée par la Commission de la concurrence (Comco) et d'autres effets exceptionnels. Le chiffre d'affaires a reculé de 1,6% à 5,49 milliards.

En haut de tableau, VAT Group (+1,5%) s'échappait en tête, juste devant UBS (+1,4%) et la toujours volatile AMS-Osram (+1,0%). L'équipementier saint-gallois de pompes à vide a fait bondir sa profitabilité sur les six premiers mois de l'année. L'excédent brut d'exploitation (Ebitda) a progressé de 38,9% à 192,1 millions de francs suisses, tandis que le bénéfice net s'est envolé de 52,2% à 147,6 millions.

A l'image du numéro un bancaire helvétique, les valeurs financières s'orientaient toutes à la hausse, Julius Bär progressant de 0,9%, Partners Group de 0,7%, Credit Suisse et Swiss Re de 0,5%, Swiss Life de 0,2%, tout commme Zurich Insurance.

vj/rq/fr