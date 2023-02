Bourse Zurich: ouverture dans le rouge

Zurich (awp) - La Bourse suisse entamait sur un léger repli mardi, cédant les gains de la veille. Dans un contexte toujours marqué par l'inflation, les investisseurs, quêtant la direction que prendront les banques centrales, misaient provisoirement sur la prudence. Sous nos cieux, une série d'entreprises dont Alcon et Adecco ont publié leurs résultats annuels.

La Bourse de New York a terminé en hausse lundi, guidée entre autres par une chasse aux bonnes affaires après une semaine difficile.

"Les indices européens devraient ouvrir en légère baisse ce matin pour la dernière séance du mois de février, les investisseurs tentent toujours de déterminer les réelles intentions des banquiers centraux face à une inflation persistante", affirme l'analyste John Plassard.

Au niveau macroéconomique, les investisseurs suivront notamment les chiffres de la production industrielle au Japon pour janvier ainsi que la croissance du 4e trimestre de l'Inde et du Canada.

L'économie suisse a marqué le pas en fin d'année dernière, freinée par une conjoncture mondiale morose et une situation géopolitique tendue. Sur l'ensemble de 2022, la croissance helvétique a aussi ralenti à 2,1%.

A 9h11, le SMI cédait 0,36% à 11'178,83 points, le SLI 0,48% à 1773,17 points et le SPI 0,41% à 14'392,55 points. Sur les 30 valeurs vedettes, uniquement Roche (+0,2%) et Alcon (+1,6%) arrivaient à progresser.

Le géant genevo-texan des soins oculaires a enregistré un chiffre d'affaires en hausse de 5% à 8,7 milliards en 2022. Le bénéfice net annuel s'est inscrit à 335 (376) millions.

Adecco (-3%) accusait la perte la plus importante. Le géant de l'intermédiaire a publié une copie du dernier trimestre 2022 correspondant à la tendance de l'année entière, avec des recettes en hausse mais un recul de la rentabilité. Le montant du dividende reste stable à 2,50 francs suisses par action au titre de l'année entière.

Temenos ( -1,7%) et Credit Suisse (-1,4%) complétaient le trio des grands perdants. Le dernier s'est vu tancer par l'autorité en charge des marchés financiers (Finma), qui a annoncé mardi la clôture de son enquête approfondie ("enforcement") ouverte au printemps 2021 à l'encontre de la banque concernant sa relation d'affaires avec le financier Lex Greensill et ses sociétés. Le régulateur souligne que le numéro deux bancaire helvétique a "gravement manqué à ses obligations prudentielles en matière de gestion des risques et d'organisation adéquate" et ordonne plusieurs mesures correctives.

Le concurrent UBS (-0,4%) reculait moins vite.

Les autres poids lourds de la cote Nestlé (-0,7%) et Novartis (-0,4%) n'en menaient pas large non plus.

Du côté du marché élargi, SIG (-0,8%) a vu sa rentabilité chuter l'an dernier, sous le poids des charges liées aux deux acquisitions opérées en 2022. Dégageant des ventes en hausse, le spécialiste schaffhousois des machines d'emballage a observé un bénéfice net de 37,8 millions d'euros, contre 172,1 millions douze mois auparavant. Un dividende rehaussé de deux centimes à 47 centimes par action est cependant proposé aux actionnaires.

L'équipementier de la construction Arbonia (-5,1%) a dévoilé mardi un bénéfice net en baisse de 42,0% hors effets exceptionnels à 23,9 millions de francs suisses.

Bellevue (-0,3%) a connu un exercice 2022 difficile, marqué par des sorties de capitaux pour plus d'un demi-milliard de francs suisses. Comme pré-annoncé fin janvier, le bénéfice net a fondu de près de moitié, ce qui devrait se traduire par l'amputation d'un quart de la rémunération des actionnaires.

lk/ib/ck