Bourse Zurich: ouverture dans le rouge après les minutes de la Fed

Zurich (awp) - La Bourse suisse démarrait la séance de jeudi sur un repli, après la progression de la veille à des nouveaux sommets historiques. Les investisseurs misaient sur la prudence après la publication du compte-rendu de la réunion de la Banque centrale américaine (Fed).

La Bourse de New York a accéléré sa chute mercredi à la clôture après les minutes de la Fed qui montrent que l'idée d'une réduction du soutien monétaire dès cette année gagne du terrain, même si les membres du Comité restent divisés.

"Rappelons cependant que les Minutes font référence à la réunion qui a eu lieu avant la publication de chiffres de l'emploi américain largement au-dessus des attentes et d'un effondrement des ventes au détail", souligne John Plassard, analyste auprès de Mirabaud Banque.

Le spécialiste relève qu'il faudra atteindre la réunion des banques centrales à Jackson Hole qui aura lieu du 26 au 28 août prochain pour en savoir davantage sur les intentions des dirigeants de la Fed.

Quelques données macroéconomiques animeront la séance à savoir les demandes d'indemnisation chômage hebdomadaires aux Etats-Unis.

Les exportations suisses ont marqué le pas en juillet, après avoir oscillé entre hausses et baisses ces derniers mois. L'excédent commercial s'est cependant maintenu au-dessus de la barre des 4 milliards de francs suisses.

A 09h04, le SMI cédait 0,83% à 12'440,16 points, le SLI 1,23% à 2007,33 points et le SPI 0,78% à 15'939,89 points. Parmi les 30 valeurs vedettes, Givaudan était l'unique titre à sortir la tête de l'eau.

Le numéro un mondial des arômes et des parfums (+0,2%) va investir 75 millions de francs suisses pour augmenter ses capacités de production au Mexique et ainsi soutenir ses ambitions de croissance en Amérique latine.

Geberit (-0,08%) affichait le repli le moins marqué. L'équipementier des salles de bain a engrangé sur les six premiers mois de l'année un chiffre d'affaires de 1,83 milliard de francs suisses, en hausse de près d'un quart. L'industriel saint-gallois confirme ainsi son rétablissement affiché au premier partiel et a déjà surcompensé le passage à vide généré par l'éclatement de la crise sanitaire.

Les poids lourds Nestlé (-0,2%), Roche (-0,3%) et Novartis (-1,3%) n'en menaient pas large non plus.

Les valeurs du luxe Richemont (-5,9%) et Swatch (-3,1%) accusaient les baisses les plus marquées malgré la publication des exportations horlogères suisses en nette hausse (+29,1%) pour le mois de juillet.

UBS (-2,3%), Credit Suisse (-1,9%) et Julius Bär (-1,9%) faisaient également partie des grands perdants.

ABB (-1%) a décroché une commande de 120 millions de dollars décrochée auprès de Chevron Australie et Aker Solutions pour leur projet de transport gazier Jansz-Io Compression (JI-C).

