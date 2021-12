Bourse Zurich: ouverture dans le rouge au lendemain d'une journée de folie

Zurich (awp) - La Bourse suisse a entamé la séance de vendredi dans le rouge, reprenant quelque peu ses esprits, au lendemain d'une journée marquée par les annonces des banques centrales et celle du programme de rachat d'actions d'ampleur par Novartis, qui ont permis au SMI d'inscrire de nouveaux plus hauts en séance et à la clôture. Ce vendredi est celui des quatre sorcières, avec l'expiration simultanée de quatre types de produits dérivés, annonciatrice d'une forte volatilité sur les marchés.

La Banque fédérale d'Allemagne (Bundesbank) a abaissé sa prévision de croissance pour 2022, face aux pénuries persistantes qui plombent l'industrie et à la virulente vague de Covid-19, anticipant désormais une hausse de 4,2% du PIB en 2022, contre 5,2% auparavant.

En France, la dette publique s'est encore creusée à 116,3% du produit intérieur brut (PIB) à la fin du troisième trimestre, contre 114,8% à la fin juin, selon l'Insee.

A 09h07, le Swiss Market Index (SMI) perdait 0,25% à 12'759,06 points, le Swiss Leader Index (SLI) reculait de 0,20% à 2045,40 points et le Swiss Performance Index (SPI) de 0,17% à 16'247,08 points. Sur les 30 principales valeurs, 11 progressaient et 19 se rétractaient.

Adecco (+1,1%), Straumann (+0,8%) et Swisscom (+0,5%) composaient le podium.

Roche (-0,6%) a obtenu la désignation CE pour l'utilisation de ses dispositifs Cobas 6800/8800 pour les tests salivaires destinés à détecter le Sars-Cov-2, y compris le nouveau variant Omicron. Les autres poids lourds Novartis et Nestlé s'allégeaient de seulement 0,1% chacun.

Les bancaires Julius Bär (-0,3%), Credit Suisse (-0,9%) et UBS (-1,0%), avant-dernier, buvaient la tasse.

La volatile AMS (-1,1%) fermait la marche.

Sur le marché élargi, Plazza (+0,6%) confirme sa prévision de résultat opérationnel pour l'exercice 2021, qui devrait s'inscrire à environ 20 millions de francs suisses, comme l'an dernier.

Le conseil d'administration de Baloise Holding (+0,2%) proposera aux actionnaires d'élire Claudia Dill et Maya Bundt comme administratrices lors de la prochaine assemblée générale ordinaire d'avril.

Stadler Rail (-0,1%) a annoncé jeudi soir avoir conclu avec la société slovaque de chemins de fer ŽSSK un contrat portant sur la fabrication et la livraison d'ici fin 2023 de quatre rames automotrices à deux étages de type Kiss.

Basilea (-0,8%) a décroché auprès de l'Agence américaine du médicament (FDA) une autorisation en vue d'une étude clinique de phase I sur son anticancéreux BAL0891.

Cosmo Pharmaceuticals (-0,9%) règlera et livrera les actions émises dans le cadre de son offre publique d'achat sur son ex-filiale Cassiopea vendredi.

Le fabricant de valves pour micro-pompes à vide VAT (-1,7%) compte investir environ 160 millions de francs suisses entre 2022 et 2024 afin de construire notamment un nouveau centre d'innovation à Haag, dans le canton de Saint-Gall, et développer le site de production à Penang en Malaisie.

Cicor (-1,9%) a reçu le feu vert de ses actionnaires pour la création d'un capital conditionnel, lors de l'assemblée générale extraordinaire tenue jeudi.

La société biotechnologique Addex Therapeutics (-3,3%) annonce le bouclement d'une opération de financement avec l'investisseur institutionnel américain Armistice Capital dans le cadre de son programme American Depositary Shares (ADS). Le produit brut de l'opération s'élèvera à 10 millions de dollars.

ck/buc/rq