Zurich (awp) - La Bourse suisse a entamé la séance de vendredi en léger repli, les investisseurs se montrant prudents avant la publication dans l'après-midi du taux d'inflation PCE aux Etats-Unis. En Suisse, la saison des résultats battait son plein avec notamment ceux de Holcim et d'une myriade de sociétés du marché élargi.

La Bourse de New York a terminé en ordre dispersé jeudi soir, coincée entre de bonnes nouvelles de la croissance économique américaine et des résultats de sociétés contrastés, qui incitent à la prudence. La croissance du produit intérieur brut (PIB) des Etats-Unis s'est en effet de nouveau accélérée, plus qu'attendu, au deuxième trimestre à 2,8% en rythme annualisé, contre 1,4% au premier trimestre.

Ce vendredi, l'inflation en juin (PCE) aux Etats-Unis sera surveillées de près, tout comme l'indice de confiance du consommateur de juillet de l'Université du Michigan. Après avoir atteint 2,6% en mai, les experts de Marketpulse tablent sur un taux PCE à 2,5% pendant le mois sous revue.

"Si les chiffres ne sont pas catastrophiques, la Fed devrait probablement préparer les marchés, lorsqu'elle se réunira la semaine prochaine, à une baisse des taux à l'automne", a estimé l'analyste de Swissquote Ipek Ozkardeskaya, dans un commentaire.

"Les flux de capitaux sur les marchés financiers indiquent une aversion au risque lors des précédentes séances", a souligné Frank Sohlleder. Selon l'analyste d'Activtrades, les titres ayant fortement progressé ces dernières semaines "sont vendus et les capitaux investis dans des placements considérés comme sûrs".

A la Bourse suisse vers 09h10, l'indice vedette SMI baissait de 0,13% à 12'090,10 points, après avoir clôturé la veille en repli de 0,80%. Le SLI perdait 0,03% à 1960,58 points et le SPI abandonnait 0,19% à 16'053,36 points

La majorité des valeurs vedettes s'inscrivait dans le rouge, la plus forte baisse étant inscrite par Holcim (-2,4%). Le mastodonte des matériaux de construction a vu ses revenus s'éroder de 1,9% de sur les six premiers mois de l'année à 12,81 milliards de francs suisses, élaguant son ambition en la matière pour l'ensemble de l'exercice. La performance manque les expectatives des analystes consultés par AWP en terme de recettes, mais les comble généreusement et termes d'excédents.

Nestlé (-1,6%) et Straumann (-1,2%) reculaient aussi nettement. Le géant de l'alimentaire a dévoilé la veille ses résultats, bouclant le premier semestre sur des recettes en repli, dû à des cessions et à des effets de change. A cela s'ajoute un net coup de frein aux augmentations de prix, qui a conduit la direction à revoir à la baisse ses prévisions de croissance pour l'ensemble de l'année. Nestlé subissait dans la foulée une série d'ajustements d'objectifs de cours et de recommandations.

Parmi les autres poids lourds, Roche (porteur +0,6% et bon +0,9%) a par contre démarré du bon pied. Le géant pharmaceutique et des dispositifs de diagnostic a dévoilé sa performance financière jeudi, renouant avec la croissance entre avril et fin juin, pour boucler le premier semestre sur un chiffre d'affaires de 29,85 milliards de francs suisses (+0,2%). La direction a relevé son ambition en matière de rentabilité.

Lonza (+1,6%) se plaçait dans le haut du tableau après avoir également dévoilé hier sa performance à mi-parcours.

Sur le marché élargi, AMS Osram (+14,4%) s'envolait. Le groupe, en pleine restructuration, a subi un léger tassement des recettes au deuxième trimestre, affecté par la faiblesse du secteur industriel et des activités d'éclairage. La perte nette a été largement résorbée alors que le programme d'économies commence à produire ses effets.

Forbo (-5,3%) a été pénalisé par des effets de changes négatifs et un marché au ralenti en première partie d'année, qui ont pesé sur ses résultats. La direction a tout de de même confirmé ses projections financières pour l'ensemble de 2024.

Vontobel (-0,9%) a livré une copie solide sur les six premiers mois de l'année, réussissant à attirer de l'argent frais vers son établissement, après des reflux l'an dernier.

Sulzer (-0,3%) a bénéficié d'une forte demande au premier semestre, qui a généré une croissance solide des ventes. La bonne marche des affaires s'est répercutée très favorablement sur la rentabilité.

