Zurich (awp) - La Bourse suisse a entamé la séance de mardi en repli, Wall Street ayant clôturé lundi de manière mitigée. Alors que la saison des résultats du 1er trimestre touche bientôt à sa fin, le bon Roche pesait sur les indices du marché helvétique, les investisseurs se focalisant sur la publication mercredi des chiffres de l'inflation américaine.

Les principaux indices américains ont fini une nouvelle fois sans tendance, dans l'attente de la publication des chiffres de l'inflation (CPI) mercredi après-midi. "Si l'on en croit Goldman Sachs ou encore JP Morgan, on pourrait assister à une surprise positive (c'est-à-dire à un chiffre en-dessous des attentes), notamment grâce à la baisse de la composante sur l'immobilier, la plus importante dans le calcul du CPI", observe John Plassard de Mirabaud Banque.

Dans l'attente de ces chiffres, les responsables de la Réserve fédérale (Fed) se pencheront sur la croissance au pays de l'Oncle Sam. Selon le modèle prévisionnel de la Fed d'Atlanta, la première économie mondiale devrait avoir connu une progression du produit intérieur brut (PIB) de 4,2% au 1er partiel, constate M. Plassard. Le consensus se situe actuellement à 2%. "Si le 2e trimestre n'est bien évidemment pas terminé, on peut cependant affirmer que pour l'instant rien n'est à même de freiner cette extraordinaire vigueur. Même pas la fin théorique de l'épargne excédentaire du Covid", poursuit l'expert.

Ce mardi, les investisseurs analyseront les données du ZEW pour l'Allemagne et la zone euro en mai, tout comme les prix à la production aux États-Unis en avril.

Après avoir démarré en repli de 0,49%, le SMI réduisait légèrement ses pertes dans les tous premiers échanges, notant vers 09h10 à 11'707,58 points, en repli de 0,39%. Le SLI cédait de son côté 0,38% à 1911,31 points et l'indice élargi SPI 0,11% à 15'659,30 points.

Parmi les 30 valeurs constitutives du Swiss Leader Index, seules sept gagnaient du terrain, les 23 autres en perdant. Lonza (-2,6%) héritait de la lanterne rouge. Le sous-traitant de l'industrie pharmaceutique a indiqué avoir réalisé des résultats en ligne avec ses attentes au premier trimestre. Ceux-ci, qui ne sont pas chiffrés, lui permettent de confirmer ses objectifs pour l'ensemble de l'année.

Les investisseurs se délestaient aussi de leurs bons Roche (-2,4%), tout comme de l'action au porteur (-2,2%). Le poids lourd du marché helvétique souffrait de la publication par le danois Novo Nordisk de données favorables pour son traitement contre l'hémophilie Mim8, lequel doit représenter le premier concurrent sérieux de celui du géant rhénan, Hemlibra.

Les assureurs étaient également en souffrance, Swiss Life cédant 1,3%, Swiss Re 0,9% et Zurich Insurance 0,9%.

Quant aux deux autres plus grosses capitalisations du marché helvétique, Nestlé et Novartis, elles se montraient nettement plus résistantes que Roche, le premier évoluant de peu dans le vert (+0,06%) et le second ne cédant que 0,1%.

En haut de tableau, Alcon décollait de 9,8%, quand bien même le titre se négociait hors dividende de 24 centimes. Le géant des consommables ophtalmiques et des implants oculaires s'est maintenu sur la voie de la croissance entre janvier et fin mars, selon les chiffres dévoilés lundi après la clôture du marché. Le rythme est toutefois moins soutenu que les 10% hors effets de change affichés sur le dernier partiel de 2023.

Sonova (+5,7%) n'était pas en reste. Le spécialiste zurichois des appareils et prothèses auditifs a certes vu ses résultats annuels se contracter, mais la performance a en partie dépassé le attentes du marché. La direction du groupe de Stäfa a présenté une nouvelle feuille de route pour l'exercice décalé 2024-2025, misant sur une croissances des ventes et des effets de change favorables.

Sur le marché élargi, Vetropack (-0,6%) a confirmé la fermeture de son site de production de verre à St-Prex, dans le canton de Vaud. Un plan social sera prochainement mis sur pied pour les près de 180 collaborateurs touchés par les suppressions d'emplois.

