Bourse Zurich: ouverture dans le vert

Zurich (awp) - La Bourse de Zurich entamait la séance de jeudi sur une hausse, poursuivant sur la tendance positive de la veille. Les investisseurs demeuraient optimistes, la saison des résultats du 1er trimestre ayant débuté sur une note positive notamment aux Etats-Unis. En Suisse, ABB a, au niveau des valeurs clés, ouvert le bal avec un avertissement positif pour 2021.

La Bourse de New York a terminé mercredi en ordre dispersé, soutenue par les bons résultats trimestriels de plusieurs grandes banques américaines mais lésée par la mauvaise séance des valeurs technologiques.

Quelques données macroéconomiques dont la production industrielle et les ventes aux détails dans le pays de l'Oncle Sam en mars pourront également animer les marchés.

A 8h18, le SMI s'étoffait de 0,12% à 11'168,32 points, le SLI 0,13% à 1815,27 points et le SPI 0,08% à 14'263,77. Parmi les 30 valeurs-clés, 16 gagnaient du terrain, Swisscom était stable, 13 reculaient.

ABB (+3,4%) affichait la meilleure performance provisoire après un avertissement positif pour ses résultats du premier trimestre mais également pour les ventes de 2021. Le géant zurichois de l'électrotechnique anticipe désormais une marge Ebitda de près de 13,5%, pour des ventes en hausse sur un an d'environ 11% à 6,9 milliards de dollars au premier partiel.

Clariant (+1,5%) progressait également plus vite que la plupart des autres titres, de même que Kühne+Nagel (+1,3%), les deux semblant profiter de la hausse de leur objectif de cours.

SGS (+0,1%) a émis pour 750 millions d'euros (829 millions de francs suisses) en obligations afin de refinancer une partie de sa dette ainsi que pour les besoins généraux de l'entreprise.

Les trois poids lourds Nestlé (-0,3%), Roche (-0,2%) et Novartis (-0,01%) pesaient cependant sur l'indice vedette. Le deuxième a assuré jeudi avoir observé en étude de phase II/III sur deux ans une amélioration continue des fonctions moteurs et de la survie de bébés atteints d'amyotrophie musculaire spinale (SMA) de type 1 traités avec l'Evrysdi (risdiplam).

Partners Group (-0,2%), ne profitait pas d'un relèvement de son objectif de cours par JP Morgan. La volatile AMS (-1,4%) tenait la lanterne rouge, derrière Temenos (-0,6%) et Nestlé.

Au niveau du marché élargi, VAT (-1,4%) était glissé dans le rouge après avoir réussi à grapiller quelques points à l'entame de la séance. Le producteur de valves pour micro-pompes à vide a enregistré au premier trimestre des entrées de commandes et des recettes en forte hausse. La direction s'attend à une poursuite de la croissance au second partiel et sur l'ensemble de l'année.

lk/nj