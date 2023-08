Zurich (awp) - Après avoir vécu deux premières séances de la semaine hésitantes, la Bourse suisse s'orientait à la hausse mercredi à l'ouverture. Alors que les timides lueurs d'espoirs se sont envolées mardi sur les marchés boursiers, les investisseurs veulent encore croire à une reprise, avant la très attendue publication des données américaines sur l'inflation jeudi après-midi.

A New York mardi, Wall Street a conclu mardi en légère baisse, regagnant une partie du terrain perdu en séance après les mauvais chiffres du commerce en Chine et des avertissements sur le secteur bancaire. L'indice Dow Jones, qui perdait plus de 1% en cours de séance, n'a finalement cédé que 0,45% à 35'314,49 points. Le Nasdaq à forte coloration technologique a lâché 0,79% à 13'884,32 points et l'indice élargi S&P 500 a cédé 0,42% à 4499,38 points.

Un avertissement de l'agence de notation Moody's a abaissé lundi soir la note d'une dizaine de petites banques américaines, en citant des risques associés à leur exposition dans l'immobilier commercial, dont M&T Bank. Plusieurs grandes banques ont aussi été placées sous surveillance par l'agence de notation, dont Bank of N.Y. Mellon et State Street. "Vu que Moody's prévoit une récession aux Etats-Unis dans l'année qui vient, le niveau et la qualité des capitaux bancaires seront essentiels à leur capacité à résister", dit encore l'agence.

"Les actions baissent parce que le contexte macroéconomique mondial s'est assombri", a commenté Edward Moya d'Oanda. Les faibles données conjoncturelles en provenance de Chine ainsi que l'annonce surprise d'un impôt spécial sur les "surprofits" des banques en Italie ont pesé sur le moral des investisseurs.

Du côté des premières informations macroéconomiques de mercredi, la Chine, à rebours des principales économies qui luttent contre l'inflation, est entrée mercredi en déflation pour la première fois en plus de deux ans. L'économie de l'Empire du Milieu est plombée par une consommation intérieure atone qui complique sa reprise. L'indice des prix à la consommation en Chine, principale jauge de l'inflation, s'est inscrit en juillet en baisse de 0,3% sur un an, selon le Bureau national des statistiques (BNS).

Après avoir démarré sur une hausse de 0,52%, le SMI évoluait de manière latérale dans les premiers échanges, maintenant son avance à 0,56% vers 09h26 et s'affichant à 11'120,44 points. Le SLI progressait de son côté de 0,56% à 1758,11 ponts et l'indicateur élargi SPI de 0,51% à 14'672,91 points.

Sur les trente valeurs constitutives du Swiss Leader Index, une seule, Swiss Re (-0,1%), perdait du terrain, toutes les autres en gagnant dans une fourchette entre 0,2 et 1,5%.

En haut de tableau, Temenos bondissait de 1,5% s'échappant devant VAT Group (+1,1%) et Sonova (+1,1% aussi). UBS (+1%) se montrait également à son avantage, tout comme Julius Bär (+1%).

Côté poids lourds, Roche (+0,9%) affichait les meilleures dispositions, devant Novartis (+0,7%), alors que Nestlé se retrouvait plutôt en bas de tableau. Novartis s'est réjoui du succès du remibrutinib contre l'urticaire chronique spontané. Le laboratoire entend présenter ces résultats en congrès et les soumettre en 2024 aux autorités médicales à l'échelle mondiale. Deux études de phase III, Remix-1 et Remix-2, ont satisfait aux critères d'évaluation primaire et secondaire, montrant des améliorations cliniques rapides contre la maladie.

Sur le marché élargi, Swissquote dégringolait de 5,1%. La banque en ligne de Gland s'est montrée plus ambitieuse pour l'année en cours, au sortir de six mois en forte progression. Comme d'autres instituts, l'établissement vaudois a tiré parti de la remontée des taux d'intérêt.

La Banque cantonale bernoise (BCBE) (+0,8%) a vu son bénéfice bondir au premier semestre, grâce notamment à la hausse des taux d'intérêt, tandis que les prêts à la clientèle ont poursuivi leur progression dans un contexte de vitalité du marché immobilier. L'établissement se montre confiant pour l'exercice en cours.

Le concepteur de substituts osseux Kuros Biosciences (+1,3%) a creusé sa perte au premier semestre 2023 tandis que les recettes ont plus que doublé, grâce à son produit Magnetos. L'entreprise zurichoise se dit suffisamment financée pour faire avancer la commercialisation de Magnetos aux Etats-Unis.

