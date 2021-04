Bourse Zurich: ouverture dans le vert après la Fed

Zurich (awp) - La Bourse suisse entamait la séance de jeudi dans le vert, après la clôture en repli de la veille. Les investisseurs semblaient optimistes après la publication du compte-rendu de la dernière réunion monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed). En Suisse, ABB était l'unique valeur vedette à retenir quelque peu l'attention des marchés.

La Bourse de New York a clôturé proche de l'équilibre une séance sans entrain mercredi.

Dans les Minutes de sa réunion monétaire du 16 et 17 mars, la Fed a réitéré que la politique monétaire ultra-accommodante resterait en place jusqu'à ce que les cibles d'emploi et d'inflation soient atteintes et qu'elle ne serait pas ajustée sur la seule base des projections économiques.

La plupart des participants au Comité monétaire ont estimé que "les risques autour des perspectives de l'inflation étaient équilibrés". Toutefois, certains ont signalé que "les ruptures d'approvisionnement et la forte demande pourraient pousser les prix un peu plus qu'anticipé", selon ces Minutes.

Les marchés suivront aujourd'hui avec intérêt le compte-rendu de la réunion de la Banque centrale européenne (BCE), ainsi qu'un discours que doit prononcer le président de la Fed, Jerome Powell. Par ailleurs les demandes hebdomadaires d'allocations chômage aux Etats-Unis pourront aussi donner quelques impulsions cet après-midi.

A 9h11, le SMI s'enrobait de 0,14% à 11'146,81 points, le SLI de 0,22% à 1813,6 points et le SPI de 0,19% à 14'179,24 points. Parmi les 30 valeurs clés, huit se repliaient et 22 prenaient de l'avance.

Lanterne rouge, Zurich Insurance (-0,7%) était traité hors-dividende de 20 francs suisses. Roche (-0,4%) et Julius Bär (-0,3%) complétaient le tableau des grands perdants sans information particulière.

Les deux autres poids lourds de la cote Nestlé (+0,2%), Novartis (+0,1%) soutenaient l'indice vedette.

Credit Suisse (+0,3%) était la seul bancaire dans le vert tandis que UBS (-0,1%) avait quelque peu la tête dans l'eau.

Logitech (+1,8%), Kühne+Nagel (+1,0%) et Straumann (+1,0%) figuraient pour leur part en haut du palmarès.

ABB (+0,6%) progressait aussi après avoir annoncé le début de son programme de rachat d'actions de 4,3 milliards de francs suisses pour vendredi.

Richemont (+0,5%) bénéficiait aussi de la faveur des investisseurs. Le groupe genevois de luxe semblait bénéficier d'un relèvement de son objectif de cours par Citigroup. Son concurrent Swatch (+0,1%) avançait également, mais à moindre allure.

Au niveau du marché élargi, Jungfraubahn (+0,7%) a accusé une perte nette au terme de l'exercice 2020. Aucun dividende ne sera distribué cette année et la direction générale estime que la crise pandémique continuera de peser "lourdement" sur l'exercice en cours.

lk/fr