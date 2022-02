Bourse Zurich: ouverture dans le vert, dans l'attente des USA

Zurich (awp) - La Bourse suisse a entamé la séance de jeudi en terrain positif, après une clôture la veille dans le vert. La contre-performance annuelle du numéro deux bancaire helvétique Credit Suisse, qui voyait son action plombée, devrait occuper les participants au marché.

Les investisseurs attendent les chiffres de l'inflation américaine qui seront publié cet après-midi. "Un taux d'inflation encore plus élevé pourrait attiser les craintes sur les taux d'intérêt et peser sur les actions. Un taux d'inflation plus bas que prévu pourrait mettre le dollar sous pression", prédisait Raiffeisen dans un comentaire.

A 09h10, le Swiss Market Index (SMI) grappillait 0,08% à 12'377,31 points, le Swiss Leader Index (SLI) 0,12% à 1980,87 points et le Swiss Performance Index (SPI) 0,14% à 15'639,70 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 25 avançaient, une était stable (UBS) et cinq reculaient.

Credit Suisse buvait le calice jusqu'à la lie, bon dernier à -4,2%, après une année 2021 à oublier. La banque aux deux voiles a subi une lourde perte de 1,6 milliard de francs suisses l'an dernier, à comparer au bénéfice de 2,7 milliards de 2020. Elle risque de rester dans l'oeil du cyclones alors que le groupe refuse de publier les conclusions de l'enquête interne sur les fonds Greensill diligentée par le conseil d'administration.

Nestlé était aussi parmi les perdants (-0,5%).

A l'autre bout du tableau se trouvaient Adecco (+1,2%), Lonza (+1%) et Geberit (+0,9%).

Zurich Insurance (+0,4%) a livré une bonne copie en 2021, améliorant son bénéfice net et sa rentabilité. Les actionnaires auront droit à un dividende en hausse.

Parmi les poids lourds, Novartis gagnait 0,4%. Le géant bâlois a déposé auprès du gendarme sanitaire des Etats-Unis une demande d'homologation d'urgence pour l'ensovibep dans l'indication contre le Covid-19, un traitement développé par son partenaire Molecular Partners. Roche avançait aussi de 0,4%.

Sika (+0,1%) a renforcé ses activités en Tanzanie et en Côte d'Ivoire.

Sur le marché élargi, Leonteq décollait de 2,7%. Le fournisseur de produits structurés a presque quadruplé son bénéfice net l'an dernier et fixé une nouvelle stratégie sur cinq ans.

Dufry (+1%) a renouvelé son contrat avec l'aéroport de Recife au Brésil pour huit ans.

Softwareone (-0,6%) a procédé à une nouvelle acquisition, en Allemagne cette fois.

