Bourse Zurich: ouverture dans le vert malgré les incertitudes

Zurich (awp) - La Bourse suisse entamait la séance de mercredi dans le vert, dans le sillage de Wall Street, qui a rebondi mardi grâce aux valeurs technologiques. Les investisseurs, intéressés par les bonnes affaires, semblaient également être soulagés par l'amélioration de l'évolution de la pandémie à Shanghai.

A New York, tous les trois indices ont repris des couleurs, en particulier le Nasdaq à forte coloration technologique. Les autres Bourses européennes telles que Paris et Francfort ont également ouvert sur une légère hausse.

"Il est encore trop tôt pour parler de renversement de tendance sur les marchés actions mais pour le moment les vendeurs se sont retirés et ils veulent voir les cours progresser", font remarquer les analystes de CMC Markets.

Du côté macroéconomique, le produit intérieur brut (PIB) du Japon a reculé de 0,2% au premier trimestre par rapport au partie précédent, selon des données préliminaires, après un rebond de 0,9% au dernier trimestre 2021, en raison de la flambée des cours de l'énergie et aux matières premières.

Au Royaume-Uni, l'inflation a bondi de 9% en avril sur un an, un record en 40 ans.

A 9h14, le SMI s'étoffait de 0,19% à 11'752,73 points après avoir terminé sur un gain de 0,5% la veille. Le SLI gagnait 0,24% à 1829,89 points et le SPI 0,2% à 15'107,17 points. Parmi les 30 valeurs clés, six pointaient dans le rouge et 24 avançaient.

Après des semaines de déconvenue, Logitech (+4,3%) trouvait de nouveau grâce auprès des investisseurs, à l'image des actions des groupes technologiques à Wall Street. La hausse de la recommandation du titre par UBS à "buy" semblait également soutenir le groupe technologique.

Geberit (+1,2%) et Straumann (+1,1%) occupaient respectivement la deuxième et troisième place du podium.

Sika (+0,8%) avançait également après l'annonce de l'ouverture d'une nouvelle usine en Bolivie.

ABB (+0,8%) veut améliorer à l'avenir la rentabilité de sa division Process Automation, active dans l'automatisation des processus.

Richemont (+0,3%), qui publiera ses résultats annuels décalés vendredi, s'en sortait mieux que son concurrent Swatch (-0,2%).

Les poids lourds de la cote, Novartis (+0,3%), Roche (+0,2%) et Nestlé (+0,1%) soutenaient l'indice vedette.

Au niveau du marché élargi, Vetropack (-0,5%) a annoncé la suppression des deux tiers des 600 postes en Ukraine après la destruction de son usine en raison de la guerre.

Dätwyler (-9,7%) chutait après avoir raboté ses objectifs annuels en raison du renchérissement des prix et des problèmes d'approvisionnement.

Orascom DH (+0,9%) a clôturé son premier trimestre sur un hausse des ventes et un retour aux bénéfices.

Ypsomed (+1,8%) s'achemine vers une finalisation du changement de génération à sa tête. Le fondateur et président Willy Michel a décidé de passer la main à son homologue de chez Straumann, Gilbert Achermann. Son fils Simon Michel, qui lui a succédé en 2014 à la tête de la direction générale, doit à cette même occasion intégrer l'organe de surveillance.

