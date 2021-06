Bourse Zurich: ouverture en baisse après la Fed et avant la BNS

Zurich (awp) - La Bourse suisse démarrait la séance de jeudi sur une légère perte, cédant une partie de ses gains de la veille qui lui avaient permis de flirter avec la barre des 12'000 points. Les investisseurs digéraient les annonces de la Réserve fédérale américaine (Fed) et attendaient celles de la Banque nationale suisse (BNS).

La Bourse de New York a clôturé dans le rouge mercredi, lestée par la révision à la hausse par la Fed de ses prévisions d'inflation et l'intention de la majorité des membres de l'institut d'émission de relever les taux directeurs à deux reprises en 2023.

L'institut d'émission a estimé que l'inflation atteindrait 3,4% aux Etats-Unis en 2021, d'avantage que les 2,4% anticipés en mars encore. Une majorité de ses membres a en outre estimé que les taux directeurs, actuellement compris entre 0% et 0,25%, devraient être relevés deux fois d'ici à la fin 2023 pour compenser la reprise de la croissance américaine.

Lors de sa conférence de presse, le président de la Fed, Jerome Powell, a tâché de minorer l'importance de ces opinions, rappelant qu'elles devaient être "prises avec des pincettes".

M. Powell a aussi martelé que l'inflation était transitoire et qu'elle devrait se stabiliser à 2,1% en 2022 et à 2,2% en 2023. L'institut a également mené les premiers échanges sur la réduction des rachats d'actifs. "Le consensus attendait ces premières discussions et espère une annonce à Jackson Hole en août ou lors de la réunion de septembre. Un risque existera en cas d'annonce de tapering", a fait remarquer Arthur Jurus, l'économiste en chef de la banque Landolt & Cie.

Quant à la BNS elle devrait laisser sa politique monétaire inchangée, estiment les analystes. L'inflation reste aussi au centre de l'attention.

Au niveau macroéconomique, les exportations suisses désaisonnalisées ont rebondi en mai sur un mois de 3,5% en termes nominaux à 20,81 milliards de francs suisses. Les importations s'inscrivant à la baisse, la Suisse a enregistré un excédent commercial historique.

A la Bourse suisse, le SMI cédait 0,22% à 11'957,65 points, le SLI 0,14% à 1934,73 et le SPI 0,31% à 15'325,94 points à 9h08. Parmi les 30 valeurs clés, 10 gagnaient du terrain et 20 en cédaient.

Credit Suisse (+1,4%) et UBS (+0,9%) menaient la danse tandis que Julius Bär (+0,5%) se positionnait en 3e place.

Les banques suisses se sont montrées résistantes face à la détérioration des conditions économiques liées à la pandémie de coronavirus, estime la Banque nationale suisse (BNS). Dans son rapport sur la stabilité financière, l'institut d'émission note l'amélioration des fonds propres des deux grandes banques Credit Suisse et UBS. Les établissements à vocation nationale ont aussi renforcé leur base de capital.

Les poids lourds avaient pris des chemins différents. Novartis (+0,2%) était à la fête tandis que Nestlé (-0,4%) et Roche (-0,5%) trainaient derrière. L'Agence américaine des médicaments (FDA) a accordé le statut de percée thérapeutique pour le radioligand Lu-PSMA-617 de Novartis contre le cancer de la prostate métastatique résistant à la castration (mCRPC).

Swatch (-0,8%) et Richemont (-0,7%) avaient la tête sous l'eau après la publication des exportations horlogères pour le mois de mai. Celles-ci ont rebondi par rapport à mai 2020, impacté par le coronavirus, mais elles n'ont pas encore atteint le niveau de 2019.

Sonova (-1,3%), Givaudan (-1,1%) et Lonza (-0,8%) accusaient les pertes les plus importantes.

lk/jh