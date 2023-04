Bourse Zurich: ouverture en baisse, au tour d'UBS de rendre des comptes

Zurich (awp) - La Bourse suisse a ouvert en légère baisse mercredi. En Suisse, UBS sera sous les feux des projecteurs, alors que la banque tient son assemblée générale au lendemain de celle de Credit Suisse, qui a réuni pour un dernière fois 1748 actionnaires entre colère et résignation à Zurich.

"Les indices européens devraient ouvrir en baisse ce matin dans le sillage de la clôture de Wall Street. Les investisseurs deviennent de plus en plus nerveux face à une série de statistiques économiques américaines en décélération, ce qui laisse entendre qu'une récession aux Etats-Unis n'est plus très loin", a averti John Plassard de Mirabaud Banque dans un commentaire.

A 09h11, le SMI reculait de 0,15% à 11'055,45 points, le SLI lâchait 0,27% à 1741,03 points et le SPI 0,21% à 14'460,8 points. Mardi soir, l'indice vedette de la Bourse suisse avait clôturé en repli de 0,18%. Sur les trente valeurs vedettes, neuf étaient en hausse et 21 en baisse.

Les bancaires Credit Suisse (+0,9%) et UBS (+0,7%) étaient en tête du classement provisoire. Alors que la première a tenu mardi sa dernière assemblée générale, c'est au tour de la banque aux trois clés de rendre des comptes à ses actionnaires après le mariage forcé avec son concurrent.

Le spécialiste de l'inspection et de la certification SGS (+0,5%) complétait le podium.

Les valeur du luxe Richemont (-0,4%) et Swatch (-0,5%) étaient à la peine. Le premier ne bénéficiait pas d'un relèvement d'objectif de cours par UBS, qui recommande le titre à l'achat et fixe l'objectif à 175 francs suisses, après 162 francs suisses.

Holcim (-0,5%) a annoncé une nouvelle acquisition. Il a poursuivi ses emplettes avec l'acquisition du britannique Sivyer Logistics, spécialisé dans le recyclage des déchets de construction et démolition. Lundi, le géant des matériaux de construction avait déjà annoncé la finalisation de l'acquisition du spécialiste américain des toitures Duro-Last.

Kühne+Nagel (-1,3%) a ouvert un centre logistique pour accroître sa présence en Amérique du Nord à Dallas à proximité d'un aéroport. En tout, 200 emplois seront créés dans la région

Les poids lourds évoluaient en ordre dispersé, Novartis et Roche en hausse de 0,1%, mais Nestlé reculait de 0,3%.

Sur le marché élargi, Barry Callebaut (-1,9%) a un nouveau directeur général (CEO) en la personne de Peter Feld. L'Allemand remplace au pied levé Peter Boone, qui se retire "pour des raisons personnelles". Le groupe a essuyé au premier semestre de son exercice décalé 2022/23 une contraction plus importante qu'attendu des volumes écoulés.

