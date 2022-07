Bourse Zurich: ouverture en baisse avant l'inflation américaine

Zurich (awp) - La Bourse suisse a ouvert en baisse lundi, en entame d'une semaine marquée par le début de la saison des résultats semestriels et d'importantes données conjoncturelles. Le taux d'inflation en juin aux Etats-Unis sera en effet dévoilé dans les prochains jours. En Suisse, la fusion entre Dufry et l'italien Autogrill retenait l'attention des investisseurs.

Vendredi soir, la Bourse de New York a conclu sans direction, au terme d'une séance passée à digérer des chiffres de l'emploi plus solides que prévu qui, tout en reflétant une économie forte, renforcent l'intention de la Fed de relever nettement les taux en juillet.

En Asie, l'annonce de nouveaux confinements sanitaires à Macao faisait plonger la Bourse de Hong Kong.

"La semaine débute sur un sentiment mitigé, les contrats à terme en Europe et aux Etats-Unis étant en retrait, alors que le dollar remonte", a résumé Ipek Ozkardeskaya de Swissquote. Selon l'analyste, informations d'entreprises et macroéconomiques vont se succéder cette semaine avec le début de la saison des résultats semestriels et les chiffres de l'inflation en juin aux Etats-Unis, qui seront publiés mercredi.

Le renchérissement outre-Atlantique pourrait augmenter à 8,8% en juin, après 8,6% en mai, a ajouté Mme Ozkardeskaya.

A la Bourse suisse ver 09h05, l'indice vedette SMI reculait de 0,98% à 10'905,98 points, après voir clôturé vendredi en hausse de 0,68%. Le SLI abandonnait 1,41% à 1669,78 points et le SPI perdait 1,11% à 14'079,64 points.

Presque toutes les valeurs vedettes ont ouvert dans le rouge, hormis Roche (+0,4%) et Swisscom (+0,1%). Les analystes d'UBS ont relevé à "neutral", contre "sell" précédemment, la recommandation sur le titre Roche, tout en abaissant l'objectif de cours.

Les deux autres poids lourds Nestlé (-0,2%), Novartis (-0,6%) reculaient par contre, mais affichaient les moins mauvaises performances.

En bas du tableau se trouvaient AMS Osram (-3,8%), ainsi que les valeurs du luxe Richemont (-3,8%) et Swatch (-2,9%), visiblement affectées par les nouveaux confinements en Chine.

Les bancaires Credit Suisse (-2,8%) et UBS (-2,1%) étaient aussi pénalisées-.

Sur le marché élargi, les investisseurs scrutaient avec attention Dufry (+5,7%) qui a annoncé sa fusion avec l'italien Autogrill. La nouvelles entité, qui sera dirigée par le patron de Dufry Xavier Rossinyol, va servir environ 2,3 milliards de passagers et dégager un chiffre d'affaires combiné de 13,6 milliards de francs suisses.

Dufry a par ailleurs annoncé avoir vu ses ventes nettes bondir de 145% à taux de change constant au premier semestre comparé à la même période de l'année dernière.

La ZGKB (-1,1%) reculait, malgré la publication de résultats en hausse sur les six premiers mois de l'année. La Banque cantonale zougoise s'attend toutefois à un deuxième semestre difficile en raison du contexte économique et politique.

