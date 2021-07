Bourse Zurich: ouverture en baisse avant la BCE

Zurich (awp) - La Bourse suisse a ouvert en baisse lundi, à trois jours d'une réunion de la Banque centrale européenne (BCE) et en entame de la saison des résultats semestriels. La recrudescence des contaminations au Covid-19 inquiétaient aussi les intervenants.

La Bourse de New York a terminé en baisse vendredi soir, achevant la semaine écoulée sur de nouvelles prises de bénéfices et une note morose liée à l'inflation aux Etats-Unis. L'indice Dow Jones a fini en baisse de 0,86%, le Nasdaq de 0,80% et l'indice élargi S&P 500 de 0,75%.

Le Royaume-Uni se réveille lundi débarrassée de presque toutes les restrictions sanitaires en dépit d'une nouvelle flambée de contaminations, alors que le pays est le plus touché en Europe en nombre de cas. L'île a dépassé 50'000 nouvelles contaminations quotidiennes deux jours de suite.

Ignorant les appels à revenir sur sa décision et à contre-courant de nombreux pays, le Premier ministre britannique Boris Johnson a confirmé la levée de quasi toutes les restrictions restantes en Angleterre, se bornant à appeler ses compatriotes à faire preuve de "prudence".

En Suisse, la directrice de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) Anne Lévy s'inquiète de la recrudescence des cas de Covid-19 en Suisse. "Nous savions qu'ils monteraient après les réouvertures. Mais nous ne nous attendions pas à ce qu'ils augmentent autant et si vite", a-t-elle déclaré au journal NZZ am Sonntag.

Vers 09h05, l'indice vedette SMI de la Bourse suisse reculait de 0,62% à 11'951,85 points, après avoir clôturé vendredi en hausse de 0,42%. Le SLI cédait 0,82% à 1922,48 points et le SPI abandonnait 0,60% à 15'367,99 points. La quasi-totalité des valeurs vedettes a ouvert dans le rouge.

Parmi les rares titres à résister à la vague rouge figuraient Straumann (+0,2%) et Nestlé (+0,1%).

Les deux autres poids lourds Roche (-0,7%) et Novartis (-0,6%) cédaient par contre leurs gains. Le laboratoire rhénan Roche a assuré lundi avoir observé en étude clinique de phase IIIb des indications confirmant le profil de sécurité et de bénéfice de son traitement contre l'hémophilie A Hemlibra.

Partners Group (-0,6%) inversait clairement la tendance positive d'avant-Bourse. Le gestionnaire d'actifs zougois a annoncé deux acquisitions coup sur coup. L'une de l'italien Eolo, pour une valeur d'entreprise de 1,2 milliard d'euros, et l'autre du grec Pharmathen doté d'une valeur de 1,6 milliard d'euros.

SGS (-1,1%) suivait le même chemin. Le géant genevois de l'inspection et de la certification a pourtant bouclé le premier semestre sur des résultats en nette hausse, conformes aux attentes de la communauté financière. Si l'entreprise n'a pas encore renoué avec son niveau d'avant-crise, la direction s'estime en bonne voie pour renouer avec la croissance.

Les bancaires Credit Suisse (-1,5%) et UBS (-2,1%) étaient en net repli. Les analystes de Barclays ont abaissé les objectifs de cours des deux établissements. La banque aux trois clés publie mardi ses résultats trimestriels, attendus en hausse.

Parmi les autres titres à reculer fortement figuraient Swiss Re (-2,0%), Swatch (-2,0%) et Adecco (-1,9%).

Sur le marché élargi, Idorsia (-1,2%) était freiné par un abaissement d'objectif de cours par Barclays.

Dormakaba (-0,9%) a finalisé la reprise de l'indien Solus Security Systems.

