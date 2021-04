Bourse Zurich: ouverture en baisse dans un marché en manque d'impulsions

Zurich (awp) - La Bourse suisse a débuté la séance de mercredi en repli, dans le sillage de la clôture en baisse de Wall Street la veille. Deux des trois plus grosses capitalisations du marché helvétique, à savoir les pharmaceutiques Roche et Novartis, pesaient de tout leur poids sur l'indice phare.

Alors que le flux des nouvelles d'entreprises demeurait bien limité en début de matinée, les investisseurs se concentreront sur la publication des indices des directeurs d'achats (PMI) dans la zone euro en mars ainsi que des délibérations de la Réserve fédérale américaine.

Les principaux indices américains ont terminé en léger repli mardi soir, conséquence notamment de prises de bénéfices. Les investisseurs ont aussi été saisis par le doute concernant la faisabilité du projet d'infrastructure du président américain Joe Biden ainsi que le regain de tensions entre la Russie et l'Ukraine, observe dans son commentaire matinal John Plassard, de Mirabaud Banque.

Après une entame de séance en baisse de 0,34%, l'indice SMI accentuait quelque peu ses pertes dans les premiers échanges notant peu avant 09h10 à 11'132,57 points, soit un repli de 0,45%. Le SLI abandonnait pour sa part 0,28% à 1813,50 points, alors que l'indicateur élargi SPI lâchait 0,32% à 14'165,61 points.

Sur les trente valeurs constituantes du SLI, dix progressaient, deux - Credit Suisse et Geberit - demeuraient inchangées et dix-huit perdaient du terrain. Julius Bär (+0,7%) affichait la plus forte progression, devant Swisscom (+0,6%), Swiss Re (+0,5%) et Swiss Life (+0,4%).

Du côté des poids lourds de la cote, seul Nestlé (0,2%) progressait, alors que Roche (-1,1%) et Novartis (-1,4%) se retrouvaient tout en bas de tableau, les deux géants rhénans de la pharmacie devançant Logitech (-1,7%).

Novartis prévoit un versement initial de 20 millions de dollars à Artio Pharma afin de s'assurer pendant trois ans l'accès à la plateforme exploratoire du laboratoire britannique. La multinationale rhénane compte exploiter cette plateforme pour identifier de nouvelles cibles de réponse consécutive au dommage de l'ADN (DDR), dans le cadre du développement de son portefeuille de thérapies par radioligand.

Roche a fait part du lancement sur les marchés reconnaissant le marquage CE de conformité européenne un nouveau test immunologique de la gamme Elecsys baptisé Anti-p53, destiné à assister au dépistage de cancers de la gorge, de l'intestin et du sein, parallèlement à d'autres moyens de diagnostic.

Du côté du marché élargi, Huber+Suhner s'envolait de 4,6%, Baader Helvea recommandant désormais à l'achat le titre du fabricant appenzello-zurichois de connecteurs électriques. Galenica (+2,7%) était aussi en verve, UBS ayant relevé l'objectif de cours du principal exploitant de pharmacies en Suisse, alors que débute ce mercredi la distribution gratuite d'autotests du coronavirus chez les apothicaires.

Côté perdants, Swiss Steel (-3,2%) prenait la lanterne rouge, derrière Aevis (-3,0%) et Wisekey (-2,5%).

