Bourse Zurich: ouverture en baisse pour l'avant-dernier jour de négoce de 2021

Zurich (awp) - La Bourse suisse a entamé l'avant-dernière séance de l'année sur un repli, marquant une pause après les pics de la veille, dans un marché quasiment vierge de nouvelles d'entreprise ou macroéconomique.

Les données américaines étaient mitigées, les principaux indices de Wall Street ayant fini en ordre dispersé, marquant une pause après deux records d'affilée. La fin d'année est en outre marquée par des ajustements qui font bouger les cours, dans un phénomène communément appelé "Window dressing", ou habillage de portefeuille.

"Dans une activité de négoce réduite en raison des vacances, les investisseurs continuent de miser sur un léger choc dans la reprise économique mondiale plutôt que de croire à une chute monumentale", ont résumé les analystes de Oanda. "Les marchés ont rapidement digéré le confinement total de la ville de Xi'an. Le pessimisme pourrait seulement revenir si le virus s'étend hors des frontières de la ville", ont-ils ajouté.

A 09h07, le SMI lâchait 0,24% à 12'939,70 points, le SLI perdait de son côté 0,22% à 2077,2 points, alors que l'indice élargi SPI reculait de 0,26% à 16'508,66 points. Sur les 30 valeurs vedettes, vingt reculaient, cinq progressaient et cinq étaient à l'équilibre.

Parmi les rares gagnants, on retrouvait Adecco (+0,3%), Holcim (+0,2%) et ABB (+0,1%). Selon Peter Voser, président du conseil d'administration du géant zurichois de l'électrotechnique, le plus gros des problèmes de livraison devrait être passé. Mais il faudra encore des mois pour que les chaînes d'approvisionnement fonctionnent à nouveau sans problème.

Logitech et Julius Bär (+0,1%) se classaient également du bon côté du tableau.

Les trois poids lourds Roche (-0,2%), Novartis (-0,4%) et Nestlé (-0,3%) étaient tous en repli. Les bancaires Credit Suisse (stable) et UBS (-0,2%) manquaient aussi d'entrain.

La lanterne rouge provisoire était attribué à AMS (-0,7%), qui figurait parmi les plus grands perdants, aux côtés de Swatch et Lonza (chacun -0,6%).

sur le marché élargi, la société pharmaceutique Polyphor (+6,8%) a annoncé l'émission d'un emprunt convertible de son partenaire de fusion Enbiotix.

ol/rq