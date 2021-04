Bourse Zurich: ouverture en hausse

Zurich (awp) - La Bourse suisse a débuté la séance de mercredi en hausse, après avoir clôturé en baisse la veille, tout comme Wall Street. Alors que les investisseurs s'inquiètent toujours de la situation sur le front de la pandémie de Covid-19 et d'indicateurs en surchauffe, la saison des résultats trimestriels prend son envol en Suisse, avec Roche en ligne de mire.

Les principaux indices américains ont clôturé mardi en baisse, reflet de la crainte des investisseurs de voir un marché connaître une surchauffe qui pourrait impacter notamment les valeurs qui ont le mieux performé depuis le début de l'année, relève dans son commentaire John Plassard, de Mirabaud Banque.

La baisse des marchés illustre aussi les développements concernant le Covid-19. Après l'Inde, Tokyo envisage de déclarer l'état d'urgence. Cette décision va bien évidemment peser davantage sur l'économie et laisse craindre que les Jeux Olympiques, qui ont déjà été repoussés pourraient être tout simplement annulés.

Après une entame de séance en hausse de 0,36%, l'indice SMI grappillait encore quelques points dans les premiers échanges, notant vers 09h10 à 11'130,98 points, soit une progression de 0,47%. Le SLI s'étoffait à un rythme comparable, gagnant 0,48% à 1806,96 points, alors que l'indicateur élargi SPI s'adjugeait 0,52% à 14'326,57 points.

Sur les 30 valeurs constitutives du SLI, sept reculaient et 22 progressaient, alors que Givaudan faisait du surplace. En haut de tableau, la toujours volatile AMS (+2,4%) prenait les devants, s'échappant devant le poids lourd Roche (+1,3%) et Swiss Re (+1,1%).

Le laboratoire pharmaceutique bâlois a confirmé ses objectifs pour l'ensemble de l'année en cours, au sortir d'un premier trimestre largement conforme aux projections. Le chiffre d'affaires s'est érodé de 1% à 14,93 milliards de francs suisses, malgré un envol de 50% de la contribution de Diagnostics.

Alcon (+1%) et Lafargeholcim (+0,8%), qui présente ses résultats trimestriels vendredi, étaient également bien positionnés, tout comme SGS et Sika (tous deux +0,7%). Le titre du chimiste zougois de spécialités continuait de tirer profit de commentaires d'analystes élogieux quant à sa performance trimestrielle, dévoilée mardi.

Les deux autres plus grosses capitalisations du marché helvétique, Nestlé (+0,2%) et Novartis (+0,5%) progressaient également.

Côté perdants, la palme revenait contre toute attente à Temenos (-4,0%), malgré la publication la veille de solides résultats au titre du premier trimestre 2021. Les deux grandes banques Credit Suisse (-0,2%) et UBS (-0,1%) n'étaient pas au mieux non plus, tout comme Julius Bär (-0,2%).

Sur le marché élargi, GAM chutait de 1,2%, après avoir pâti de sorties d'argent au 1er trimestre, en raison notamment de la liquidation des fonds Greensill. Des marchés favorables et son offre en marque blanche ont néanmoins permis au gestionnaire d'actifs d'augmenter de 2% sa masse sous gestion sur trois mois, à 124,5 milliards de francs suisses.

Evolva (-1,3%) a affirmé avoir vu son chiffre d'affaires décoller aux trois premiers mois de l'année. La branche "Health Ingredients" progresse tandis que celle consacrée aux arômes et parfums se contracte, deux tendances similaires à celles observées en 2020.

Stadler Rail (+1,0%) a annoncé avoir obtenu des CFF une commande pour 60 rames à deux étages d'un montant de 1,3 milliard de francs suisses.

Le fabricant de compteurs intelligents Landis+Gyr (+0,8%) renforce sa position sur le marché des véhicules électriques en faisant l'acquisition du danois True Energy, spécialisé dans le développement de logiciels de consommation intelligente d'énergie. Le montant de la transaction est inférieur à dix millions.

Le producteur de composants et de boîtiers électroniques Phoenix Mecano (stable) a étoffé au 1er trimestre ses entrées de commandes de près d'un quart à 211,8 millions d'euros et ses revenus de près d'un cinquième à 191,8 millions.

vj/fr