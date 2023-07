Zurich (awp) - La Bourse suisse a entamé la séance en hausse, soutenue notamment par le poids lourd Nestlé, Roche pesant en revanche sur les indices. Alors que le saison des résultats semestriels se poursuit, avec notamment ceux des géants de l'alimentation et de la pharma, les investisseurs se focaliseront ce jour sur la décision de politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE), alors que son homologue américaine, la Réserve fédérale (Fed) a annoncé la veille un nouveau tour de vis monétaire.

Les principaux indices américains ont clôturé mercredi en ordre dispersé, avec d'un côté la hausse du Dow Jones et d'un autre la baisse du Nasdaq, "après la réunion de la Fed considérée comme dovish (colombe)", observe John Plassard, de Mirabaud Banque. Le Dow Jones a ainsi marqué une 13e séance de hausse consécutive, égalant le record historique de janvier 1987. Revenant sur la décision des banquiers centraux américains, l'expert note cependant que le combat contre l'inflation est loin d'être gagné, car ce n'est pas seulement le prix de l'énergie qu'il faut maîtriser. En effet, la catégorie la plus importante est de loin le logement.

Outre la BCE, les investisseurs veilleront aussi ce jeudi aux chiffres de la croissance américaine au 2e trimestre.

Après une entame de séance en hausse de 0,35%, le SMI étoffait ses gains dès les premiers échanges, notant peu avant 09h10 à 12'250,9 points, soit une progression de 0,6. Le SLI prenait quant à lui 0,62% à 1779,79 points, alors que l'indicateur élargi SPI s'enrobait de 0,63% à 14'849,05 points.

Sur les 30 valeurs constitutives du Swiss Leader Index, seules trois perdaient du terrain, les 27 autres en gagnant.

En bas de classement, la toujours volatile ams-Osram (-1,4%) héritait de la lanterne rouge, derrière Swisscom (-0,5%) et le poids lourd Roche (-0,2%).

Le géant bâlois de la pharmacie et du diagnostic a lui accusé sur les six premiers mois de l'année un recul de 8% du chiffre d'affaires à 29,78 milliards de francs suisses, toujours pénalisé par l'évaporation de recettes liées à la pandémie qu'il préfère désormais présenter comme des activités annexes. Des effets de changes ont en outre pesé à hauteur de six points de pourcentage sur l'évolution des revenus.

A l'autre extrémité du classement, Straumann décollait de 3,1%, s'échappant devant Logitech (+1,6%) et Nestlé (+1,3%). Le fabricant valdo-californien de périphériques et accessoires informatiques lancera vendredi son programme de rachat d'actions de jusqu'à un milliard de dollars. Le négoce s'effectuera sur une deuxième ligne sur SIX Swiss Exchange. Logitech entend acquérir un maximum de 17,3 millions d'actions, soit 10% du capital-actions émis et des droits de vote.

Le géant veveysan de l'alimentation a lui bouclé le premier semestre sur un chiffre d'affaire et une rentabilité améliorés, essentiellement à la faveur de hausses de prix. La direction a dans la foulée relevé ses ambitions annuelles. Autre capitalisation principale du marché helvétique, Novartis gagnait 0,5%.

Le fabricant st-gallois de soupapes à vide VAT Group (+1,2%) a souffert du repli dans l'industrie des semi-conducteurs au 1er semestre. Subissant un net tassement de ses ventes et commandes, VAT Group, qui s'est aussi trouvé un nouveau directeur général, a vu son bénéfice net se contracter de près de moitié (-42,9%) sur un an à 84,2 millions de francs suisses. La performance de l'ensemble de l'année s'inscrira elle aussi en baisse.

Holcim (+0,9%) a ralenti le rythme sur les six premiers mois de 2023, mais les perspectives pour l'ensemble de l'année ont néanmoins été confirmées. Le mastodonte zougois des matériaux de construction a dégagé au premier semestre un chiffre d'affaires en baisse de 11% sur un an à 13,07 milliards de francs suisses. Les ventes ont cependant crû de 7,4% d'un point de vue organique.

Du côté du marché élargi, Vontobel chutait de 1,2%. La banque de gestion zurichoise a vu sa rentabilité ralentir sur les six premiers mois de 2023, notamment pénalisée par une hausse des coûts et une activité de la clientèle partiellement handicapée par les incertitudes prévalant sur les marchés financiers.

Lem cédait près de 1%, même si le spécialiste des composants électroniques vu ses résultats augmenter au premier trimestre de l'exercice décalé 2023/24. Calida lâchait 0,1%. Le fabricant lucernois de lingerie a essuyé une perte de 15,1 millions de francs suisses au premier semestre 2023 imputable notamment aux correctifs de valeurs et provisions liés à la cession de la filiale Erlich Textil. L'an dernier, il avait engrangé un bénéfice de 28 millions.

Inficon décollait en revanche de 8,1%. Le fabricant d'instruments de mesure a vu ses résultats s'améliorer au deuxième trimestre. Compte tenu de la détente sur le front de la pénurie de composants, la direction revoit ses prévisions à la hausse pour la suite de l'exercice.

Valiant (+1,9%) était aussi à la fête. Le groupe bancaire bernois a bouclé son premier semestre avec tous les voyants au vert. L'ensemble des activités ont contribué à la croissance des recettes et, malgré des coûts en forte hausse, la rentabilité présente une amélioration très marquée. Le bénéfice net a ainsi atteint 67,2 millions de francs suisses, soit une progression de 8,4%.

Chez Bachem (+1,5%), l'évolution des ventes s'est révélé positive sur les six premiers mois de 2023, une tendance qui devrait se poursuivre d'ici la fin de l'année. La rentabilité opérationnelle du groupe bâlois s'est cependant fortement tassée en raison de coûts exceptionnels et du recrutement.

vj/fr