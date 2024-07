Zurich (awp) - La Bourse suisse a entamé du bon pied la dernière séance de la semaine Faisant fi d'une clôture mitigée jeudi soir à Wall Street, les investisseurs se concentreront essentiellement sur les rares résultats d'entreprises à l'agenda avant de partir en week-end.

Du côté de Wall Street, les indices ont terminé jeudi sur une note mitigée, reflet de prises de bénéfice. De bonnes nouvelles sur le front de l'inflation aux Etats-Unis ont invité les investisseurs à procéder à une rotation de leurs placements.

Le Dow Jones est resté positif, gagnant 0,08%, alors que le Nasdaq, qui avait empilé sept records d'affilée grâce aux grosses capitalisations, a cédé 1,95%. Le S&P 500 s'est lui aussi éloigné de son sommet de la veille, perdant 0,88%.

L'inflation aux Etats-Unis, mesurée par l'indice des prix à la consommation CPI, a ralenti plus que prévu en juin, à 3% sur un an contre 3,3% le mois précédent et 3,1% attendu. "Je ne sais pas ce qu'il en est pour la Réserve fédérale (Fed), mais les investisseurs ont clairement compris que l'inflation est sur la bonne voie pour justifier une baisse des taux de la Fed plus tôt que prévu hier, après que le dernier rapport sur l'IPC ait publié des chiffres plus lents que prévu pour l'inflation globale et l'inflation de base, à la fois sur une base mensuelle et sur une base annuelle", observe Ipek Ozkardeskaya, de Swissquote Bank.

Parmi les rares données macroéconomiques du jour, les exportations de la Chine se sont fortement accrues en juin tandis que les importations ont marqué un repli inattendu. Le mois dernier, les ventes de produits et services chinois destinés à l'étranger ont augmenté de +8,6% sur un an. Des chiffres qui traduisent une reprise fragile et inégale de la deuxième économie mondiale.

En France, la hausse des prix en juin a atteint 2,2% sur un an, soit 0,1 point de moins qu'en mai, un ralentissement moins marqué que ce que laissait présager une première estimation (2,1%).

A la Bourse suisse, le SMI notait peu après 09h20 à 12'304,31 points, soit une progression de 0,41% après avoir atteint un plus haut de l'année dans les tous premiers échanges à 12'313,05 points. Le SLI s'étoffait lui de 0,25% à 1993,18 points et l'indicateur élargi SPI de 0,28% à 16,338 points et quelques poussières.

Parmi les trente valeurs constitutives du Swiss Leader Index, onze cédaient du terrain et dix-huit en gagnaient, alors qu'ABB faisait du surplace.

En haut de tableau, les pharmas étaient à l'honneur, le poids lourd Novartis (+0,9%) prenant la tête, devant son ex-filiale Alcon (+0,7%) et la nominative Nestlé (+0,6%). Autre capitalisation essentielle du marché helvétique, le bon Roche, tout comme l'action au porteur, prenait 0,5%. Morgan Stanley a relevé l'objectif de cours du titre de Novartis à 103 francs suisses, contre 100 francs suisses précédemment. La recommandation est maintenue à "equal weight".

Partners Group (+0,4%) avait aussi les faveurs des investisseurs. Après la clôture jeudi, le gestionnaire d'actifs zougois a fait part d'une masse sous gestion (AuM) de 149,2 milliards de dollars au premier semestre, en hausse par rapport aux 141,7 milliards inscrits à fin juin 2023. Un montant inférieur aux attentes des analystes. A la fin de l'exercice précédent, elle s'élevait à 146,9 milliards. La demande de la clientèle a elle aussi progressé sur un an, passant de 8 milliards à 11,1 milliards.

A l'autre extrémité du tableau, Kühne + Nagel (-2,2%) faisait la grimace et héritait de la lanterne rouge, loin derrière VAT Group (-1,1%) et Swiss Life (-0,7%).

Sur le marché élargi, Ems-Chemie dégringolait de 6,1%. Si le chimiste de spécialités grison a étoffé ses marges au premier semestre, pour dégager des excédents en hausse, il a souffert d'une contraction de son chiffre d'affaires plus sévère qu'attendue, sous l'effet notamment de la vigueur du franc.

Dormakaba bondissait de 5,8%, Oddo BHF ayant relevé la recommandation du titre du spécialiste zurichois des accès sécurisés à "outperform", contre "underperform" précédemment. L'objectif de cours monte à 546 francs suisses, contre 402 francs suisses.

Calida (+1,8%) a reçu une offre ferme de Peugeot Frères Industrie pour son unité de mobilier d'extérieur Lafuma Mobilier dont le montant est resté secret. En parallèle, la direction a émis un avertissement sur ses résultats du premier semestre.

Implenia s'étoffait de 1,3%. Le numéro un suisse de la construction s'est vu adjuger un important projet ferroviaire à plus de 100 millions de francs suisses dans le centre-ville de Göteborg en Suède.

vj/ib