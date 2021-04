Bourse Zurich: ouverture en hausse, Credit Suisse fait le ménage

Zurich (awp) - La Bourse suisse a ouvert en légère hausse mardi, portée par l'optimisme régnant à Wall Street. En Suisse, les investisseurs étaient occupés à décortiquer les annonces de Credit Suisse quant aux conséquences de ses investissements dans les fonds liés à Greensill et Archegos et qui lui valent une importante perte au premier trimestre.

La Bourse de New York a clôturé lundi en forte hausse, avec de nouveaux records pour les indices vedettes Dow Jones et S&P 500. Ces derniers ont été portés par les bons chiffres de l'emploi américain vendredi et l'espoir d'un retour de la croissance.

Les investisseurs vont d'abord digérer les nouvelles, notamment macroéconomiques, accumulées pendant le long weekend pascal, ont souligné les analystes de Raiffeisen dans un commentaire.

La Bourse suisse a démarré la semaine du bon pied, après le jour férié du lundi de Pâques. A 09h10, le SMI progressait de 0,35% à 11'155,40 points, se rapprochant de son plus haut historique à 11'270 points. Le SLI gagnait 0,39% à 1814,50 points et le SPI montait de 0,42% à 14'182,75 points.

La majorité des valeurs vedettes évoluait dans le vert, à l'exception de Swisscom (-4,3%), Alcon (-0,4%) et Credit Suisse (-0,7%). Le titre de l'opérateur était traité hors dividende de 22 francs suisses.

Credit Suisse inversait la tendance positive d'avant-Bourse, après son coup de balai à la direction. Conséquence de la débâcle des fonds Greensill et Archegos, le chef de la banque d'affaires Brian Chin et la responsable du risque et de la conformité Lara Warner vont quitter leur poste.

Ces difficultés vont entrainer une perte avant impôts de 900 millions de francs suisses au premier trimestre. Le résultat comprendra une charge de 4,4 milliards de francs suisses liée à Archegos. Dans ce contexte difficile, Credit Suisse a décidé de suspendre son programme de rachat d'actions. Les actionnaires devront se prononcer sur un dividende réduit à 0,10 franc par action.

L'autre valeur bancaire de la cote, UBS (+0,1%), montait modestement.

Parmi les gagnants de la matinée se trouvaient Logitech (+1,4%), ABB (+1,3%) et Clariant (+1,2%). Le groupe zurichois d'électrotechnique était porté par une recommandation à l'achat par Goldman Sachs.

Adecco (+1,1%) était aussi recherché par les investisseurs. Le spécialiste du placement de personnel reprend mercredi son programme de rachat d'actions.

Les poids lourds Novartis (+0,02%), Roche (+0,1%) et Nestlé (+0,7%) soutenaient l'ambiance positive.

Sur le marché élargi, Relief Therapeutics (+1,4%) montait nettement. L'aviptadil détenu par la société pharmaceutique genevoise a été retenu par les National Institutes of Health (NIH) étasuniens pour faire l'objet d'une étude clinique avancée chez des patients hospitalisés pour une pneumonie sévère liée au Covid-19.

Molecular Partners (+1,3%) était aussi recherché. Le laboratoire zurichois a démarré la seconde étape clinique de développement de son ensovibep expérimental, évaluant le potentiel antiviral, la pharmacocynétique, ainsi que la tolérabilité de la substance chez des patients souffrant de Covid-19 symptomatique.

Santhera (+1,8%) propose à partir de mardi une offre d'échange pour les détenteurs de son emprunt convertible de 60 millions à 5% et venant à échéance en 2022.

Swiss Steel (+0,4%) progressait plus modestement. Président du conseil d'administration de Swiss Steel, Heinrich Christen renonce avec effet immédiat à son mandat d'administrateur.

BKW (+0,2%) a racheté le groupe Duvoisin-Groux, se renforçant ainsi sur les marchés de l'énergie, des transports et des télécommunications en Suisse romande.

al/vj