Bourse Zurich: ouverture en hausse, après la Réserve fédérale américaine

Zurich (awp) - La Bourse suisse a ouvert en hausse jeudi, dans le sillage de la clôture dans le vert de Wall Street la veille et des marchés asiatiques, alors que la Réserve fédérale américaine (Fed) a comme attendu procédé à la première hausse de ses taux depuis 2018 dans un contexte de vive inflation. Les investisseurs continuent d'observer l'évolution de l'invasion russe de l'Ukraine.

Les principaux indices américains ont achevé la séance de mercredi en hausse, alors que Moscou a déclaré que les discussions avec Kiev avaient tourné autour de la possibilité que l'Ukraine puisse devenir un État neutre avec un statut comparable à celui de la Suède ou de l'Autriche. Ceci, toujours selon le Kremlin, pourrait constituer un compromis.

La question reste bien évidemment de savoir si cette réflexion sous-entend que le président ukrainien Volodymyr Zelenski reste au pouvoir ou non, observe dans son commentaire John Plassard, de Mirabaud Banque. Reste que l'expert considère que l'affirmation du Kremlin est "à prendre avec des pincettes", celle-ci ayant été démentie à demi-mot par un proche collaborateur du président Zelenski.

L'Ukraine a accusé jeudi la Russie d'avoir bombardé un théâtre dans lequel "plus d'un millier" de civils s'étaient réfugiés, tandis que le président américain Joe Biden a qualifié plus tôt son homologue russe Vladimir Poutine de "criminel de guerre". A Marioupol, l'aviation russe a sciemment lancé une bombe sur le Théâtre des arts dramatiques dans le centre-ville. "L'immeuble est détruit", a déclaré mercredi soir le Volodymyr Zelenski. "Le nombre de morts n'est pas encore connu".

La société américaine de technologies spatiales Maxar Technologies, spécialisée dans l'imagerie satellite, a publié mercredi une photo du théâtre prise lundi selon elle. Sur cette photo, le mot "enfants" était écrit sur le sol, en immenses lettres blanches et en russe, devant et derrière le bâtiment. Le ministère russe de la Défense a démenti un bombardement de la ville par ses troupes et affirmé que l'immeuble avait été détruit par le bataillon nationaliste ukrainien Azov.

La Bourse de Tokyo a clôturé en forte hausse jeudi, portée à la fois par la vigueur des bourses chinoises et les commentaires de la Fed la veille. L'indice vedette Nikkei a grimpé de 3,46% à 26'652,89 points.

Sur le front des premières nouvelles macroéconomiques, l'économie suisse n'a jamais autant exporté qu'au cours du mois de février, grâce notamment à la contribution de la chimie et de la pharma et une forte demande de l'Amérique du Nord. L'excédent de la balance commerciale a dépassé pour la première fois le seuil des 5 milliards de francs suisses.

Les exportations horlogères suisses ont elles aussi connu une solide avancée en février, frôlant les 2 milliards de francs suisses. Les envois de montres suisses à l'étranger se sont inscrits à 1,99 milliard de francs suisses, en hausse de 24,4% en comparaison annuelle.

Plus tard dans la journée, les investisseurs se pencheront aussi sur la réunion de la Banque d'Angleterre ainsi qu'à la dernière lecture de l'inflation en zone euro de février.

Après avoir entamé la séance en hausse de 0,22% et au-dessus de la barre des 11'900 points, le SMI continuait de progresser légèrement dans les premiers échanges notant vers 09h10 à 11'938,45 points, soit un gain de 0,32%. Le SLI prenait lui 0,56% à 1900,12 points et l'indicateur élargi SPI 0,79% à 15'250,61 points.

Sur les trente valeurs constitutives du SLI, seules quatre perdaient du terrain, 24 en gagnaient, alors que Schindler et Swiss Re faisaient du surplace. Côté perdants, Adecco (-2,8%) héritait de la lanterne rouge, derrière le poids lourd Roche (-1,63% ou 5,85 francs suisses), lequel se traitait toutefois hors dividende de 9,30 francs suisses. Credit Suisse cédait 0,2%, tout comme Vifor.

Alors que Roche pesait de tout son poids, les deux autres plus grosses capitalisations, Nestlé et Novartis progressaient de 0,5% et 0,6%, respectivement. En haut de tableau, Kühne + Nagel bondissait de 3,16%, alors que Stifel a relevé mercredi son objectif de cours pour le titre du groupe de transport et de logistique schwyzois. Sika (+1,8%) progressait aussi vivement, JP Morgan ayant entamé la couverture à "neutral" pour Sika avec un objectif de cours à 333 francs suisses.

La toujours volatile ams-Osram (+1,8%) était aussi à la fête, s'installant sur la 3e marche du podium, suivie de Givaudan (+1,7%), SGS (+1,5%) et ABB (+1,5%). Richemont progressait de 0,7% et Swatch Group de 0,4%, après la publication des exportations horlogères.

UBS (+0,3%) a annoncé la cession au fonds américain KKR de sa participation dans la coentreprise Mitsubishi Corp.-UBS Realty, dont la finalisation est agendée en avril. La transaction doit faire affluer dans les caisses de la division de gestion d'actifs quelque 900 millions de dollars (environ 846 millions de francs suisses).

Sur le marché élargi, Swissquote décollait de 5,3%. L'établissement bancaire en ligne vaudois a signé une performance de choix en 2021, multipliant par plus que deux son bénéfice net à 193,1 millions de francs suisses. Le dividende proposé est presque augmenté de moitié, à 2,20 francs suisses par action. Asmallworld (+13,8%) était aussi dopé par la publication d'une performance record en 2021.

vj/rq