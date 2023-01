Bourse Zurich: ouverture en hausse, avant la croissance américaine

Zurich (awp) - Comme attendu, la Bourse suisse a entamé la séance de jeudi du bon pied, après avoir terminé la veille sans direction, tout comme Wall Street. Alors que la saison des résultats se poursuit, les investisseurs se focaliseront tout particulièrement sur la publication dans l'après-midi de la croissance de l'économie américaine au 4e trimestre 2022, laquelle devrait dicter la tendance.

La publication, après la clôture américaine, de chiffres au-dessus des attentes de Tesla devrait lancer la journée sous des auspices favorables, alors que les investisseurs parient toujours sur le fait que la Réserve fédérale (Fed) sera moins "hawkish" que prévu la semaine prochaine, observe dans son commentaire John Plassard, de Mirabaud Banque.

Les principaux indices américains ont fini sans tendance, malgré les prévisions maussades de Microsoft et auraient pu clôturer beaucoup plus bas sans le coup de pouce d'un short squeeze massif. Outre la croissance américaine du 4e trimestre, les investisseurs se pencheront également sur les commandes de biens durables aux États-Unis en décembre.

Après avoir démarré sur une progression de 0,18%, le SMI étoffait encore légèrement ses gains dans les premiers échanges, notant vers 09h10 à 11'432,45 points, soit une hausse de 0,23%. Le SLI se montrait quant à lui plus décidé, affichant un gain de 0,47% à 1780,74 points et l'indicateur élargi SPI prenait 0,37% à 14'658,52 points

Sur les 30 valeurs constitutives du Swiss Leader Index, seules quatre perdaient du terrain, les 26 autres en gagnant. La performance était handicapée par le poids lourd Novartis (-1,6%), qui héritait de la lanterne rouge. Citigroup a abaissé la recommandation et l'objectif de cours du titre du géant pharmaceutique bâlois.

SGS (-1,5%) était aussi à la peine. Le spécialiste de l'inspection et de la certification a vu ses ventes progresser en 2022, tandis que la rentabilité s'est détériorée sous la pression des coûts. La performance s'est révélée inférieure aux attentes des analystes. Holcim (-0,6%) et Swatch Group (-0,1%) rejoignaient également le camp des premiers perdants du jour.

A l'autre extrémité du tableau, Givaudan (+3,1%) s'échappait après la publication de ses résultats mercredi. Le numéro un mondial des arômes et parfums devançait un autre acteur de la chimie, le sous-traitant pharmaceutique Lonza (+2,7%). VAT Group (+2,6%) s'installait sur la 3e marche du podium provisoire.

Les deux autres plus grosses capitalisations de la cote, Nestlé (+0,1%) et Roche (+0,2%) n'apportaient qu'un faible soutien aux indices. Le géant pharmaceutique bâlois a lancé un nouveau dispositif de test Covid-19, développé avec le partenaire TIB Molbiol, pour détecter le récent variant Omicron XBB 1.5. Il a aussi fait part de la conclusion d'un partenariat avec la société française Sysnav Healthcare, spécialisée dans les solutions de navigation, de géolocalisation et de capture de mouvement.

Du côté de l'indice élargi, Bellevue Group cédait 0,6%. Le gestionnaire d'actifs zurichois a annoncé s'attendre à des résultats en baisse compte tenu des perturbations du marché survenues en 2022. Le conseil d'administration proposera le paiement d'un dividende raboté à 2 francs suisses par action, en recul de 70 centimes.

Bucher Industries gagnait 0,1%. Le constructeur zurichois de machines agricoles et de véhicules utilitaires a vu ses ventes s'envoler l'année dernière, alors que les entrées de commandes ont été pénalisées par des effets de changes négatifs. La rentabilité est attendue en hausse en 2022, avant de marquer le pas sur le nouvel exercice.

Schlatter (pas encore négocié) a poursuivi sa croissance l'an dernier, à tout le moins au niveau de ses revenus. Le fabricant zurichois d'équipements de tissage et de soudage a dégagé un chiffre d'affaires de 110,5 millions de francs suisses, 16,8% de plus qu'un an auparavant. Les entrées de commandes ont en revanche fléchi.

GAM (+1,2%) se reprenait après la dégringolade de la veille. Le gestionnaire d'actifs zurichois a annoncé une forte baisse de la participation de son actionnaire Bantleon. L'investisseur institutionnel ne détient plus que 4,24% du capital.

DKSH (+0,9%) a signé un accord de distribution avec Dow Consumer Solutions. Il sera chargé de la commercialisation de ses produits silicones et silanes pour des applications composites.

vj/ib