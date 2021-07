Bourse Zurich: ouverture en hausse, avant les données américaines

Zurich (awp) - La Bourse suisse entamait la séance de jeudi en hausse et se rapprochait de nouveau de la barre des 12'000 points, après une clôture dans le rouge la veille. Les investisseurs se montraient optimistes après que l'indice américain S&P 500 a terminé mercredi son meilleur semestre depuis 1998.

Quelques données macroéconomiques animeront également la séance d'aujourd'hui avant la publication vendredi du taux de chômage aux Etats-Unis, très attendu par les marchés. La Bourse de New York a conclu sans direction claire mercredi le premier semestre de l'année, le Nasdaq, à forte coloration technologique, ayant cédé du terrain.

Le regard commence lentement à se tourner sur la saison des résultats du 2e trimestre, et les entreprises, ayant plutôt émises des prévisions conservatrices, pourraient les revoir à la hausse. Cela justifierait le cours élevé des actions à la Bourse, estiment les analystes de Raiffeisen.

Au niveau des données macroéconomiques, le renchérissement en Suisse est resté anecdotique en juin. L'indice des prix à la consommation compilé par l'Office fédéral de la statistique (OFS) a grappillé 0,1% en juin sur un mois, pour générer un renchérissement sur un an de 0,6%. Le commerce de détail a profité en mai de la bonne santé de l'ensemble des acteurs vendant des produits non-alimentaires. Corrigés des variations saisonnières, les chiffres d'affaires du secteur ont ainsi gonflé de 2,3% sur un an en termes nominaux.

A 09h20, le SMI s'enrobait de 0,44% à 11'994,11 points, le SLI de 0,49% à 1942,38 points et le SPI de 0,41% à 15'409,78 points. Parmi les 30 valeurs clés, trois cédaient du terrain, Swisscom stagnait et 26 avançaient.

Logitech (-0,5%) détenait la lanterne rouge, derrière Partners Group et Schindler (-0,04% chacun).

Le gestionnaire d'actifs entre dans l'actionnariat d'Apex, après la vente par Kühne+Nagel (+0,9%) de 24,9% de ses parts dans le groupe chinois racheté en mai. Le spécialiste zougois du capital-investissement sera représenté au conseil d'administration, via un siège garanti. Les détails financiers de l'opération ne sont pas divulgués.

Roche (+0,01%) envisage de réduire de 5% à 7% ses effectifs dans le domaine du développement de produits, en charge notamment des études cliniques. L'information provient d'une visio-conférence interne, relatée jeudi par le journal Blick et dans laquelle le responsable médical Levi Garraway évoque 300 à 400 suppressions de postes.

Les deux autres poids lourds Novartis (+0,7%) et Nestlé (+0,4%) avançaient plus nettement.

Le nouveau président de Credit Suisse (+0,8%) António Horta-Osório, veut prendre d'ici la fin de l'année les premières décisions concernant la transformation de la banque secouée par les scandales financiers Archegos et Greensill, a affirmé le Portugais dans un entretien jeudi au journal Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

Son concurrent UBS (+0,6%) prenait aussi de la hauteur.

Richemont (+0,8%) a annoncé mercredi soir le rachat du belge Delvaux. Swatch (+1,5%) affichait la meilleure performance dans les premiers échanges. Le Biennois semblait notamment profiter de la hausse de son objectif de cours par RBC.

Givaudan (+0,2%) renforce ses activités dans le domaine des produits de maquillage et de soins de la peau. Le groupe genevois, numéro un mondial des arômes et parfums a acquis, pour un montant non dévoilé, une participation de 25% dans la société italienne b.kolormakeup & skincare, établie près de Milan.

lk/al/vj