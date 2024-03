Zürich (awp) - La Bourse suisse a entamé la dernière séance d'une semaine écourtée jeudi du bon pied. Les principaux indices américains ont fini en nette hausse mercredi soir, le Nasdaq proche de son précédent sommet et le S&P 500 battant son dernier record, avant la publication de l'inflation (indice PCE) vendredi, indicateur de prédilection de la Réserve fédérale (Fed).

Sur le volet des nouvelles macroéconomiques, l'Allemagne dévoilera ses chiffres du chômage en mars et l'Italie la confiance des entreprises et des consommateurs à la même période. La 3e et dernière estimation du PIB américain en 2023 est également attendue.

Vers 9h07, le SMI prenait 0,22% à 11'730,42 points, le SLI enflait de 0,25% à 1923,73 points et le SPI de 0,26% à 15'441,63 points. Sur les trente valeurs vedettes, sept étaient dans le rouge, 21 en hausse et deux (Alcon et Sandoz) stables.

Lonza (+1,8%) se hissait en tête du classement provisoire, continuant de profiter de commentaires d'analystes favorables. Après Deutsche Bank mercredi et Mirabaud Securities mardi, c'est au tour de Kepler Cheuvreux d'exprimer ses louanges. L'analyste du courtier hexagonal recommande désormais le titre à l'achat, après "reduce" et fixe l'objectif de cours à 600 francs suisses. Lundi Exane BNP Paribas et Jefferies avaient également émis des avis positifs.

UBS (+0,3%) avançait mollement. Le numéro un bancaire helvétique a révisé ses résultats 2023 suite à une réévaluation de l'écart d'acquisition pour Credit Suisse. Le bénéfice net s'inscrit ainsi désormais à 27,8 milliards de dollars, en lieu et place des 29,0 milliards précédemment annoncés.

Le directeur général d'UBS Sergio Ermotti, débauché en urgence de la présidence de Swiss Re en avril 2023 pour piloter l'intégration de Credit Suisse, a perçu l'an dernier un total de 14,4 millions de francs suisses entre salaire fixe et boni divers.

ABB (+0,2%) profitait du lancement le 1er avril d'un large programme de rachat de titres, doté d'un montant d'un milliard de dollars.

La porteur Swatch (+1,6%) accélérait, et dans une moindre mesure Richemont (+0,8%).

Sika (-0,6%) était traité hors dividende de 3,30 francs suisses.

Les assureurs Swiss Re (-1,0%), Swiss Life (-0,3%) et Zurich (-0,2%) étaient à la peine.

Les trois poids lourds Roche (+0,4%), Nestlé (+0,1%) et Novartis (+0,3%) étaient en petite hausse.

ol/vj