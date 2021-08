Bourse Zurich: ouverture en hausse dans le sillage de Wall Street

Zurich (awp) - La Bourse suisse a entamé la séance de mardi en progression dans le sillage des nouveaux records affichés la veille à Wall Street. Alors que le front des résultats semestriels s'éclaircit, les investisseurs en profitent pour digérer la nouvelle avancée des marchés d'actions américains et les informations du symposium de Jackson Hole.

Lundi à New York, le Nasdaq et le S&P 500 ont touché de nouveaux records historiques notamment grâce aux géants de la technologie (notamment Apple et Amazon), alors que le Dow Jones a connu une légère baisse.

Du côté des nouvelles macroéconomiques, la hausse des prix à la consommation s'est fortement accélérée au mois d'août en France, à 1,9% sur un an, contre 1,2% en juillet. Toujours outre-Jura, le produit intérieur brut (PIB) a augmenté de 1,1% au deuxième trimestre, alors que la première estimation était de 0,9%, après un premier trimestre stable.

En Asie, la production industrielle au Japon a rechuté en juillet de 1,5% sur un mois, reflétant l'impact sur le secteur de la pénurie mondiale de semi-conducteurs qui continue de perturber l'industrie, notamment automobile. Le taux de chômage dans l'archipel a légèrement baissé en juillet, à 2,8% de la population active contre 2,9% en juin, alors que les économistes du consensus Bloomberg s'attendaient à un taux stable.

En Chine, l'activité manufacturière est tombée en août à son plus bas niveau depuis le début de la pandémie en raison d'une dégradation des conditions sanitaires et d'intempéries dévastatrices, selon des chiffres officiels publiés mardi. L'indice des directeurs d'achats (PMI) s'est établi en août à 50,1 points, contre 50,4 le mois précédent.

Après avoir débuté la séance en hausse de 0,17%, l'indice SMI avançait peu avant 09h15 de 0,23% à 12'464,57 points. Le SLI s'étoffait de 0,19% à 2027,22 points, alors que l'indicateur élargi SPI grignotait 0,11% à 16'023,64 points.

Sur les 30 valeurs constitutives du SLI, onze s'inscrivaient en baisse et dix-huit en hausse, alors que Temenos demeurait stable. Côté poids lourds, Nestlé (-0,1%) pesait sur l'indice, alors que les pharmas Roche et Novartis gagnaient du terrain, progressant de respectivement 0,2 et 0,3%.

En haut de tableau, ABB (+0,8%) prenait les devants, talonné par la toujours volatile AMS (+0,7%) et le géant genevois du luxe Richemont (+0,7%), Partners Group (+0,7%) se maintenant en embuscade.

A l'autre extrémité du classement, Logitech (-0,7%) fermait la marche, derrière Swiss Re (-0,4%) et Adecco (-0,3%). Les valeurs bancaires affichaient une évolution contrastée, Credit Suisse gagnant 0,1% et Julius Bär (+0,03%) demeurant à l'équilibre, quand UBS (-0,2%) perdait du terrain.

Sur le marché élargi, le chimiste de spécialités grison Ems-Chemie (+0,4%) a confirmé mardi le solide rebond de sa rentabilité sur les six premiers mois de l'année. Le résultat d'exploitation (Ebit) a crû de 41,9% sur un an à 322 millions de francs suisses, à peine un peu plus que les 321 millions annoncés mi-juillet. Idem pour le résultat brut d'exploitation ressorti au final à 350 millions, contre 349 millions annoncés plus tôt.

TX Group s'envolait de 12,11%, après avoir annoncé la création d'une entreprise commune avec La Mobilière, Ringier et General Atlantic dans les places de marché en ligne pour l'immobilier, les véhicules et les services financiers. L'éditeur zurichois contrôlera 31% du capital-actions et les trois autres actionnaires 29,5% chacun. A terme, la nouvelle entité a pour objectif d'entrer en Bourse.

Par ailleurs, TX Group a signé un bon résultat semestriel, renouant avec la rentabilité grâce à la reprise économique, la croissance des offres numériques et une gestion particulièrement stricte des coûts. La situation sur le marché de la publicité et du placement est en revanche restée tendue, mais ce segment devrait rebondir au deuxième semestre.

