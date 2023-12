Zurich (awp) - La Bourse se préparait mercredi à entamer la dernière semaine de l'année en hausse dans le sillage de la clôture en progression la veille de Wall Street, après la pause de Noël. Le marché manque cependant cruellement d'impulsions, aucune nouvelle d'entreprise cotée au SMI ou au SLI ne venant perturber un avant-marché atone.

Le front des informations macroéconomiques demeurait lui aussi plus que clairsemé, alors la Bourse de New York a terminé en hausse mardi la première séance d'une semaine écourtée, dans un marché clairsemé de fin d'année, lequel reste traditionnellement orienté à la hausse. L'indice Dow Jones a avancé de 0,43% à 37'545,33 points, le Nasdaq à dominante technologique a gagné 0,54% à 15'074,57 points, et le S&P 500 a progressé de 0,42% à 4778,10 points.

Vers 08h08, le SMI notait à 11'195,25 points, soit une progression de 0,38%, selon les calculs avant-Bourse de la banque Julius Bär. Sur les trente valeurs constitutives de l'indice phare, seul Partners Group (-1,1%) subissait un revers, toutes les autres gagnant entre 0,9 et 0,3%.

En haut de tableau, Lonza (+0,9%) se positionnait en première ligne, en compagnie de Logitech (+0,7%) et Richemont (+0,7%). Les trois poids lourds de la cote, Nestlé, le bon Roche et Novartis se retrouvaient quant à eux en fin de classement, affichant des gains respectifs de 0,3% pour les deux premiers cités et 0,1% pour le dernier, le géant pharmaceutique bâlois occupant l'avant-dernier rang devant Partners Group.

Parmi les rares nouvelles d'entreprises, la biotech zurichoise Kuros (pas référencée par Julius Bär) a fait part de son intention de concentrer ses investissements sur sa ligne de substituts osseux MagnetOs, dans le sillage de la publication de données positives de deux études.

Suite à la publication de l'offre publique d'achat de Crealogix (pas de cours disponible) par le britannique Vencora UK Limited, le développeur de logiciels a publié ses résultats au premier trimestre de l'exercice 2023/24, entre juillet et septembre. La société zurichoise a subi une perte nette de 0,4 million de francs suisses, contre un bénéfice net de 2,8 millions sur la même période un an un plus tôt.

vj/