Zurich (awp) - La Bourse suisse entamait la séance de vendredi sur une légère avancée, dans le sillage de la clôture positive de New York. Après les annonces de la Banque centrale américaine (Fed), les investisseurs semblaient de nouveau optimistes et prêts à prendre des risques, et faisant fi des risques liés à la guerre entre Israël et le Hamas.

La Bourse de New York a clôturé jeudi sur une solide avancée, galvanisée par le statu quo sur les taux d'intérêt de la Fed et les annonces laissant penser que l'institut d'émission ne procédera plus à une hausse de taux cette année.

Les principales places financières européennes ont ouvert en petite hausse. "La tendance pourrait cependant s'inverser en cours de séance après la publication des chiffres de l'emploi américain", avertit John Plassard de Mirabaud Banque.

Le marché se penchera en effet cet après-midi sur le taux de chômage pour le mois d'octobre en provenance des Etats-Unis, un indicateur très important pour comprendre l'évolution conjoncturelle outre-Atlantique.

A 9h15, le SMI grignotait 0,07% à 10'600,99 points, le SLI 0,1% à 1665,20 points et le SPI 0,06% à 13'907,86 points. Parmi les 30 principales valorisations, 17 prenaient de la hauteur, deux stagnaient et 11 se contractaient.

Swiss Re (-1,0%) reculait nettement après la publication des résultats sur neuf mois. Le réassureur a enregistré un bénéfice net de 2,5 milliards de dollars (2,3 milliards d'euros), contre une perte de 285 millions de dollars un an plus tôt. La performance est considérée comme sans surprise par les analystes.

Kühne+Nagel (-1,7%), lanterne rouge, semblait souffrir de la contre-performance de son concurrent danois Maersk, ayant observé une chute de son bénéfice trimestriel. Lindt (-1,1%) complétait le trio des trois grands perdants dans les premiers échanges.

De l'autre côté du tableau, Geberit (+1,2%), Richemont (+1,1%) et Swatch Group (+1%) avaient les faveurs des investisseurs.

Les poids lourds de la cote avaient pris des chemins différents. Le bon Roche prenait 0,3% tandis que Novartis (-0,2%) et Nestlé (-0,3%) pesaient sur l'indice principal.

Au niveau du marché élargi, Aevis (+1,7%) a dévoilé vendredi un chiffre d'affaires en recul sur les neuf premiers mois de l'année.

La volatile Ams-Osram (+5,4%) se distinguait également.

lk/fr