Bourse Zurich: ouverture en hausse, en attendant la BCE

Zurich (awp) - La Bourse suisse a entamé la séance de jeudi dans de bonnes dispositions, dans le sillage de la progression de Wall Street la veille en clôture. Les investisseurs attendent désormais la décision de la Banque centrale européenne (BCE), laquelle devrait à son tour resserrer sa politique monétaire dans un contexte de forte inflation.

La Bourse de New York a terminé en hausse mercredi, parvenant à s'offrir un rebond après une série de baisses, en partie soutenue par des déclarations de banquiers centraux ainsi que par une contraction des taux obligataires. Le Dow Jones a gagné 1,40%, l'indice Nasdaq a pris 2,14% et l'indice élargi S&P 500 1,83%.

Pour Art Hogan, de B. Riley Wealth Management, "la vague de baisses avait été trop loin" et Wall Street était prête pour un rebond technique, nourri par des achats à bon compte. Ceux-ci ont été soutenus par les déclarations de la vice-présidente de la banque centrale américaine, Lael Brainard, selon lesquelles la Réserve fédérale (Fed), à la manoeuvre pour tenter de faire ralentir l'inflation aux États-Unis, continuera de resserrer sa politique monétaire aussi longtemps que nécessaire.

La Fed restera dans ce processus "aussi longtemps que nécessaire pour faire baisser l'inflation", a-t-elle déclaré dans un discours à la Clearing House and Bank Policy Institute, à New York. L'inflation a ralenti en juillet aux États-Unis, après avoir atteint en juin un plus haut depuis plus de 40 ans. Elle reste cependant très élevée, à 8,5% selon l'indice CPI - sur lequel sont indexées les retraites, entre autres - et à 6,3% selon l'indice PCE, suivi par la Fed.

Alors que la banque centrale du Canada a relevé mercredi son taux directeur de 0,75 point à 3,25%, à son plus haut depuis 14 ans, les investisseurs attendent désormais la décision de la BCE, rattrapée elle aussi par les records d'inflation. L'institut d'émission devrait accélérer le resserrement de sa politique monétaire, une hausse des taux d'une ampleur inédite étant attendue.

"Nous prévoyons une hausse des taux de 75 points de base", avance Franck Dixmier, directeur des gestions obligataires d'Allianz Global Investors, illustrant le basculement du consensus des observateurs qui tablaient initialement sur une hausse de 50 points de base des taux directeurs. Un tel relèvement serait une première pour l'institut monétaire, en deux décennies d'existence.

Sur le front des nouvelles macroéconomiques du jour, le produit intérieur brut (PIB) du Japon a augmenté de 0,9% au deuxième trimestre comparé au premier trimestre, selon une deuxième estimation. Le gouvernement a revu à la hausse un premier chiffre dévoilé mi-août (+0,5%).

En Suisse, le taux de chômage est resté en août à un niveau historiquement bas, à 2,0%, pour le troisième mois d'affilée. Le nombre d'inscrits auprès des offices régionaux de placement (ORP) a légèrement reculé à 91'372 personnes, soit 102 demandeurs d'emploi de moins.

Après avoir démarré sur une hausse de 0,41%, l'indice SMI demeurait stable dans les tous premiers échanges, notant peu avant 09h10 à 10'851,53 points, soit une progression de 0,43%. Le SLI s'étoffait lui de 0,54% à 1656,35 points, alors que l'indicateur élargi SPI grappillait 0,34% à 13'917,93 points.

Sur les trente valeurs constitutives du SLI, seules trois dont le poids lourd Nestlé (-0,9%) essuyaient des pertes, les 27 autres s'appréciant. En bas de tableau, Kühne+Nagel (-1,6%) héritait de la lanterne rouge. Le géant schwytzois de la logistique a ouvert un nouveau centre dans le domaine de la santé aux Etats-Unis. Le site sera adjacent à l'aéroport à d'Indianapolis, dans l'Etat de l'Indiana.

Nestlé pointait pour sa part à l'avant-dernier rang, derrière Givaudan (-0,1%). En tête de classement, Temenos (+1,6%) s'échappait, toujours soutenus par les récurrentes rumeurs de rachat, juste devant la toujours volatile AMS-Osram (+1,4%). Holcim (+1,2%) prenait place sur la 3e marche du podium provisoire, devant Lonza (+1,2% aussi) et Sika (+1,2%).

Les deux autres plus grosses capitalisations du marché helvétique, les pharmas Roche (+0,9%) et Novartis (+0,3%) compensaient les points égarés par Nestlé.

Du côté du marché élargi, Helvetia progressait de 0,3%. Alors que la saison des résultats semestriels touche désormais à sa fin, l'assureur saint-gallois a affiché un ralentissement en première partie d'année, subissant notamment le contre-coup de la volatilité des marchés sur ses placements. La sinistralité s'est cependant améliorée. Le groupe vise un développement international de ses affaires.

Basilea Pharmaceutica lâchait 0,5%. Le laboratoire rhénan réalise un premier pas sur la voie de son désengagement des activités oncologiques, avec la cession au britannique Nodus Oncology d'un programme à un stade encore précoce de développement. L'opération s'accompagne d'un calendrier de versements initial et d'étapes doté de 242 millions de francs suisses et de commissions représentant 5% du montant d'éventuelles recettes. Un premier règlement de 1 million doit parvenir sous peu.

Le fabricant bernois de dispositifs d'injection Ypsomed prenait 0,7%, après avoir conclu un partenariat avec le développeur berlinois d'applications d'accompagnement thérapeutique Sidekick Health.

SHL Telemedicine (+1%), par le biais de sa filiale allemande, a renouvelé son contrat existant avec l'assureur maladie Barmer pour une durée de sept ans. Le groupe israélo-helvétique de télémédecine a remporté un appel d'offres publié en mai dernier.

