Bourse Zurich: ouverture en hausse, fébrilité à l'approche de la Fed

Zurich (awp) - La Bourse suisse a ouvert en hausse mardi, dans le sillage de la clôture des marchés américains. La nervosité devrait cependant monter d'un cran alors que la Réserve fédérale américaine entamera ce soir une réunion de deux jours où tous les scénarii sont possibles.

Le rendez-vous de cette semaine sera la réunion de la Fed qui se terminera mercredi soir. Cette dernière devrait, selon toute vraisemblance augmenter ses taux de 75 points de base, 50 ou 100 points serait une surprise, écrit John Plassard, de Mirabaud Banque, dans son commentaire matinal. Une telle décision placerait le taux d'intérêt de référence de la Fed dans une fourchette cible de 3 à 3,25 %, la plus élevée depuis janvier 2008.

Mais au-delà des taux, la question du bilan de la Fed sera aussi à surveiller, souligne l'expert. Depuis juin, la Fed a en effet laissé 47,5 milliards de dollars de bons du Trésor et de titres adossés à des créances hypothécaires sortir de son bilan à l'échéance, et en septembre, elle a même accéléré la cadence. Une telle démarche a un effet similaire à une hausse de taux, écrit-il.

L'activité sur les contrats à terme sur les Fed funds donne plus de 80% de chances pour une hausse de 75 points de base ce matin, et moins de 20% de chances pour une hausse de 100 points de base, résume de son côté Ipek Ozkardeskaya, de Swissquote. "La force du dollar américain est trop menaçante pour que la Fed sorte le bazooka", pronostique-t-elle.

La Banque nationale suisse (BNS), la Banque d'Angleterre (BoE) et la Banque du Japon (BoJ) notamment emboîteront le pas de la Fed jeudi.

En Suisse, les exportations ont crû de 2,1% en termes réels, en août, contre 1,3% pour les importations. L'excédent commercial s'est inscrit à 2,34 milliards de francs suisses. Le Seco par ailleurs a abaissé sa prévision de croissance à 2,1% en 2022, contre 2,8% jusque-là, et à 0,8% pour 2023, contre 1,4% auparavant.

Au Japon, l'inflation a atteint 2,8% en août, un nouveau plus haut depuis octobre 2014.

A 9h09, l'indice SMI prenait 0,54% à 10'674,40 points. Le SLI avançait de 0,65% à 1624,53 points et le SPI de 0,50% à 13'652,78 points.

Les 30 titres de l'indice SLI étaient dans le vert.

La porteur Swatch (+4,2%) et Richemont (+2,2%) menaient la course après la publication des exportations horlogères, qui ont accéléré la cadence en août, bénéficiant d'une progression dans quasiment l'ensemble des régions du globe, selon la Fédération de l'industrie horlogère suisse (FH).

ABB (+1,3%) occupait la troisième marche du podium.

A l'opposé, Swisscom (+0,1%) fermait la marche, derrière Nestlé (+0,1%) et Straumann (+0,2%).

Roche prenait 0,3%. Lundi soir, l'autorité sanitaire américaine Food and Drug Administration (FDA) a homologué des solutions Cobas de Roche ("Cobas Pure Integrated Solutions"), prochaine génération de la famille Cobas.

Le troisième poids lourd Novartis gagnait 0,4%.

Sur le marché élargi, Bachem bondissait de 13,3%. Le biochimiste bâlois des peptides et oligonucléotides a signé deux contrats, d'un volume de 25 millions de francs suisses pour l'an prochain et de 150 millions pour 2024. Les clients, dont l'identité n'est pas dévoilée, négocient en outre d'autres ordres "significativement plus élevés" pour les années suivantes.

Basilea (+1,2%) a franchi une nouvelle étape dans son projet de retrait du domaine oncologique, avec la cession des droits sur le BAL0891 à son homologue coréen Sillajen. L'opération se traduira dans l'immédiat par un transfert de 14 millions de dollars (un peu moins en francs suisses) en faveur du spécialiste rhénan des antibiotiques et des antimycosiques.

Flughafen Zürich (-0,9%) a subi une dégradation de recommandation de la part de Barclays à "equal weight", contre "overweight" jusque-là.

rq/jh