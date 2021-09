Bourse Zurich: ouverture en hausse, malgré le repli de Wall Street

Zurich (awp) - La Bourse suisse a entamé la séance de mercredi, la première du mois de septembre, en hausse, en dépit du repli affiché par Wall Street la veille en clôture. Alors que la saison des résultats semestriels touche bientôt à sa fin, les investisseurs s'interrogent sur l'avenir des mesures de relance de la Banque centrale européenne (BCE).

A New York, les principaux indices américains ont achevé la séance de mardi en légère baisse. Plusieurs membres de la BCE ont évoqué une réduction du programme d'aide d'urgence (PEPP) en zone euro avant la fin de l'année. "Bref un tapering européen, même si ce n'est pas exactement le cas car il n'y a pas une, mais plusieurs mesures en cours en zone euro", note dans son commentaire matinal John Plassard, de Mirabaud Banque.

Tous les yeux sont cependant rivés vers les chiffres de l'emploi américain de vendredi qui pourraient confirmer la vision "dovish" de Jerome Powell, ajoute M. Plassard. Du côté des informations macroéconomiques du jour, les indices des directeurs d'achats PMI de l'institut Markit seront à l'honneur dans plusieurs pays dont la Suisse et les Etats-Unis.

En Chine, l'activité manufacturière s'est contractée en août pour tomber à son plus bas niveau depuis 16 mois. Elle a été plombée par un rebond épidémique qui a pesé sur les chaînes d'approvisionnement et l'indice d'activité PMI calculé par le cabinet IHS Markit pour le groupe de médias Caixin, s'est établi à 49,2 points en août, contre 50,3 un mois plus tôt.

Après un début de séance en hausse de 0,49%, l'indice SMI progressait encore légèrement dans les premiers échanges, soit de 0,52% à 12'475,30 points. Le SLI faisait mieux, s'octroyant 0,65% à 2027,76, alors que l'indicateur élargi SPI gagnait 0,58% à 16'039,41 points.

Sur les trente valeurs constitutives de l'indice SLI, seules trois perdaient du terrain, à savoir ABB (-0,2%), Partners Group (-0,1%) et Givaudan (-0,1% également), les vingt-sept autres en gagnant. En haut de tableau, Richemont (+2,4%) s'échappait seul en tête, alors que Julius Bär a relevé la recommandation du titre à "buy", contre "hold" précédemment. L'objectif de cours a été fixé à 120 francs suisses, contre 105 francs suisses jusqu'alors.

Le numéro un mondial de l'horlogerie Swatch Group (+1,3%) se plaçait directement dans le sillage de son concurrent, Alcon (+1,2%) se hissant pour sa part sur la 3e marche du podium, juste devant Adecco (+1,1%).

Partners Group excepté, les valeurs financières étaient également recherchées, Credit Suisse s'étoffant de 1% , tout comme Swiss Life, Julius Bär et Zurich Insurance. Swiss Re prenait 0,9% et UBS 0,8%.

Du côté des trois poids lourds de la cote, Novartis (+0,5%) prenait les devants. Le laboratoire pharmaceutique bâlois a conclu un accord commercial avec le National Health Services, le système de santé publique britannique, en vue de traiter avec l'anticholestérol Leqvio (inclisiran) des patients atteints de maladies cardiovasculaires. Quelque 300'000 personnes à haut risque devraient en bénéficier. Roche progressait de 0,5% et Nestlé de 0,4%.

vj/ol