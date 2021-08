Bourse Zurich: ouverture en léger repli

Zurich (awp) - La Bourse suisse a entamé la séance de mercredi sur un infime repli, malgré les nouveaux records inscrits la veille à Wall Street. Toujours nerveux dans l'attente du début du symposium de Jackson Hole et face à l'évolution de la pandémie de Covid-19, les investisseurs devraient encore se concentrer en Suisse sur le marché élargi, à la faveur de quelques résultats.

Les principaux indices américains ont clôturé mardi en progression, le S&P 500 et le Nasdaq ayant touché de nouveaux sommets historiques.

Les investisseurs semblent convaincus que le président de la Réserve fédérale américaine (Fed), Jerome Powell, n'annoncera pas encore de calendrier concernant le début de la réduction des rachats d'actif lors de son intervention à Jackson Hole. Selon M. Plassard, "il devrait en effet tenter de ménager la chèvre et le chou en reconnaissant d'un côté une amélioration progressive du marché de l'emploi et d'un autre une détérioration des perspectives économiques à cause de l'évolution du variant Delta".

En matière de données macroéconomiques, les investisseurs se concentreront mercredi sur l'indice Ifo allemand d'août ainsi que les commandes de biens durables de juillet aux États-Unis.

Après une entame de séance dans la stabilité, l'indice SMI lâchait tout juste 0,04% à 12'432,25 points. Le SLI cédait lui 0,06% à 2018,04 points, alors que l'indicateur élargi SPI abandonnait 0,02% à 15'942,64 points.

Sur les 30 valeurs constitutives du SLI, une moitié s'inscrivait en baisse, l'autre en hausse. Côté perdants, Schindler dégringolait de 1,2% se retrouvant lanterne rouge, derrière Richemont (-1,1%) et ABB (-0,7%).

Parmi les trois plus grosses capitalisations du marché helvétique, Roche et Novartis (tous deux -0,2%), pesaient de tout leur poids sur l'indice, alors que Nestlé (+0,03%) parvenait de justesse à s'extraire de la zone rouge.

En haut de tableau, Straumann (+0,9%) s'échappait, talonné par le chimiste de spécialités zougois Sika (+0,7%), après l'annonce mardi d'une acquisition en Chine. Credit Suisse (+0,5%) s'installait sur la 3e marche du podium.

Sur le marché élargi, Stadler Rail bondissait de 4,6%. Le fabricant thurgovien de matériel ferroviaire a bouclé les six premiers mois de 2021 sur des résultats en nette hausse. Les ventes ont décollé de moitié en rythme annuel et la performance opérationnelle a été quasiment décuplée. Les objectifs annuels et stratégiques ont été confirmés.

Très en verve, Achiko (+19,4%) a obtenu l'autorisation du ministère de la santé en Indonésie pour son test Aptamex, destiné à détecter la Covid-19. La société indonésienne a également annoncé avoir levé 3,45 millions de francs suisses auprès d'investisseurs stratégiques,

Allreal (+0,7%) a pour sa part nettement amélioré sa rentabilité au premier semestre. Malgré un repli de l'ensemble de ses revenus, le groupe immobilier, également actif dans l'entreprise générale, a vu son bénéfice net bondir de 28,8% en un an à 111,3 millions de francs suisses. Dans la foulée, la firme zougoise a révisé à la hausse son attente de résultat opérationnel annuel.

vj/jh/ol