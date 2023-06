Zurich (awp) - La Bourse suisse reprenait son souffle lundi, après avoir terminé la semaine sur une note éminemment positive. Vendredi, les trois principaux indices de Wall Street, qui avaient atteint la veille des sommets sur plusieurs mois après le statu quo décrété par la Réserve fédérale américaine (Fed) en matière de taux, ont fini dans le rouge.

Les investisseurs tentent désormais d'évaluer les perspectives de la politique monétaire de la Fed dans le contexte d'une expiration massive d'options, avec l'échéance des quatre sorcières vendredi, souligne John Plassard dans son commentaire matinal.

Mais le point d'orgue de la semaine pour les détenteurs de capitaux en Suisse sera sans doute le jeudi, avec la décision attendue de la Banque nationale suisse (BNS), qui va vraisemblablement relever son taux directeur à l'image de son homologue européenne (BCE), qui a annoncé la semaine dernière une nouvelle hausse de 25 points de base (pb), la huitième en moins d'un an.

Vers 09h15, le Swiss Market Index (SMI) reculait de 0,24% à 11'358,20 points, le Swiss Leader Index (SLI) de 0,45% à 1773,78 points et l'indice du marché élargi Swiss Performance Index (SPI) de 0,33% à 14'957,43 points. Sur les 30 principales cotations, 23 cédaient du terrain et six en gagnaient, Temenos jouant les équilibristes.

UBS menait les premiers échanges, avec une avancée de 0,9%. Son patron Sergio Ermotti a une nouvelle fois réaffirmé sa confiance quant à l'issue de l'absorption de son ex-concurrent Credit Suisse, officialisée la semaine dernière, rappelant dans les colonnes du Tages-Anzeiger ce week-end que "le véritable travail commence maintenant" et que des "décisions difficiles" devront être prises.

Les assureurs Swiss Re (+0,7%) et Zurich Insurance (+0,5%) complétaient le podium.

Novartis (+0,4%) soufflait la médaille en chocolat à Nestlé (+0,3%), alors que le troisième poids lourd Roche (-0,3%) sous-performait le marché.

Le couple Rosemarie et Martin Ebner figure désormais au palmarès des actionnaires de référence de Holcim (-0,4%). Leur véhicule d'investissement Patinex est crédité de 3,13% du capital-actions du mastodonte zougois des matériaux de construction.

Dans le wagon de queue, Lonza se délestait de 3,9% sans motif apparent, loin derrière les valeurs du luxe Richemont et Swatch (-1,4% chacun).

buc/ol