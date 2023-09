Zurich (awp) - La Bourse suisse a ouvert la séance de lundi sur une note légèrement négative, l'euphorie d'un moratoire sur les hausses de taux initié par la Fed ayant rapidement fait place à la perspective d'un nouveau relèvement d'ici la fin de l'année.

Vendredi, Wall Street a terminé en baisse, incapable de se défaire de l'impression laissée par la communication de la Réserve fédérale (Fed), qui pousse une partie du marché à craindre pour l'économie américaine.

Les déclarations offensives de la gouverneure Michelle Bowman ont enfoncé le clou déjà planté par la Fed mercredi. La responsable a dit s'attendre à une nouvelle hausse de taux dans les mois à venir. La présidente de l'antenne de la Fed de Boston, Susan Collins, lui a fait écho en assurant qu'"un nouveau resserrement (n'était) clairement pas écarté".

Sur la semaine, le Dow Jones a perdu 1,7%, le Nasdaq 3,6% et le S&P 500 2,8%, ce qui représente près de 1000 milliards de dollars capitalisation boursière partis en fumée, relève John Plassard de Mirabaud Banque dans son commentaire matinal.

A 09h10, le Swiss Market Index (SMI) reculait de 0,17% à 10'996,30 points, le Swiss Leader Index (SLI) de 0,27% à 1720,56 points et l'indice du marché élargi Swiss Performance Index (SPI) de 0,15% à 14'440,88 points. Sur les 30 principales cotations, 34 cédaient du terrain et six en gagnaient.

Lonza (+1,4%) dominait les premiers échanges. Dans la presse du week-end, le directeur général (CEO) de Moderna, Stéphane Bancel, a réaffirmé son partenariat stratégique avec le groupe rhénano-valaisan.

Novartis (+0,3%) a revendiqué des avancées avec son traitement oncologique Lutathera contre les tumeurs neuroendocrines gastro-entéro-pancréatiques (GEP-NETs). La multinationale bâloise a par ailleurs confirmé les grandes lignes de la scission de sa filiale génériques et biosimilaires Sandoz. Décrite comme "l'un des leaders mondiaux des génériques et des biosimilaires", cette dernière s'est vu attribuer la note "Baa2", assortie d'une perspective "stable" de la part de Moody's.

Morgan Stanley, qui conseillait jusqu'ici de se défaire de Novartis (underweight) a revu sa note à la hausse (equal weight), relevant dans la foulée son objectif de cours à 98 (93) francs suisses.

Les deux autres poids lourds Nestlé et le bon Roche (+0,1% chacun) suivaient la tendance générale.

Logitech (-1,8%) pouvait se prévaloir de son traitement hors dividende de 1,06 franc.

Richemont et la porteur Swatch (-1,4% chacun) n'en menaient pas large. Bank of America (BofA) a rétrogradé le titre du groupe de luxe genevois à "neutral", après "buy" et confirmé sa recommandation d'achat pour son concurrent biennois, sabrant dans leurs objectifs de cours respectifs

Dans une interview au Sonntagsblick, le patron de Swatch Group, Nick Hayek, a estimé être sur la bonne voie pour réaliser un nouveau chiffre d'affaires record en monnaies locales cette année.

buc/lk/jh