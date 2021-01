Bourse Zurich: ouverture en légère hausse

Zurich (awp) - La Bourse suisse a contre toute attente entamé la première séance de la semaine en légère hausse, après les nouveaux records affichés vendredi par Wall Street. Les investisseurs ont d'ores et déjà le regard tourné vers la présentation jeudi par la président élu américain Joe Biden d'un plan de relance massif de l'économie.

Les principaux indices américains ont terminé vendredi en hausse sur des records historiques. Joe Biden a promis de mettre rapidement en place un plan de relance massif de l'économie américaine qui devrait comprendre un versement direct de 2000 dollars (au lieu des 600 actuels) par foyer, un relèvement du salaire minimum à 15 dollars de l'heure et plus globalement des stimuli de plusieurs 1000 de milliards de dollars.

Les investisseurs n'avaient en revanche guère prêté attention à la publication des chiffres de l'emploi de décembre qui a montré de nouvelles destructions de postes. Mais ils commencent de plus en plus à s'inquiéter des effets d'une forte progression du rendement du 10 ans américain qui est passé en l'espace de quelques jours de 0,91% à 1,11%, suite à la "vague bleue" aux Etats-Unis et des promesses de réformes du nouveaux président, note John Plassard, de Mirabaud Banque dans son commentaire.

Sur le front des nouvelles macroéconomiques, l'indice de l'évolution des prix à la consommation en Chine a rebondi en décembre pour s'afficher en légère hausse, après un plongeon en territoire négatif le mois précédent, qui était une première depuis 11 ans.

Après avoir ouvert sur un gain de 0,1% et franchi la barre de 10'800 points, l'indice SMI notait vers 09h10 à 10'821,15 points, en progrès de 0,21%. Le SLI avançait de 0,13% à 1722,96, alors que l'indicateur élargi SPI d'adjugeait 0,14% à 13'445,93 points.

Sur les 30 valeurs composant l'indicateur phare du marché helvétique SLI, quatorze perdaient du terrain et 15 en gagnaient, alors qu'ABB demeurait à l'équilibre. Geberit (+0,7%) prenait la tête du groupe des gagnants, devant SGS (+0,6%) et Swisscom (+0,%).

Les deux poids lourds pharma la cote Roche (+0,5%) et Novartis (+0,3%) progressaient également. Roche a obtenu l'approbation de la Commission européenne pour l'usage du Xofluza dans le traitement et la prévention contre la grippe (influenza). Chaque année, cette infection virale entraînerait des millions d'hospitalisations et jusqu'à 650'000 morts dans le monde. Le laboratoire bâlois a aussi fait part du lancement d'un nouveau procédé d'imagerie médicale pour détecter le cancer du sein, avec l'usage d'algorithmes et de l'intelligence artificielle, permettant un diagnostic plus rapide et plus précis du type de tumeur.

Autre principale capitalisation de la Bourse suisse, Nestlé se repliait de 0,2%.

Du côté des financières, Credit Suisse (+0,3%) parvenait à se hisser dans le haut de tableau, tout comme Swiss Life , Partners Group et Swiss Re, tous trois affichant cependant d'infimes gains entre 0,03 et 0,05%. Commerzbank a relevé de l'objectif de cours du titre Swiss Re à 100 francs suisses, contre 85 francs suisses jusqu'alors.

En bas de tableau, Clariant subissait la plus grosse perte, soit une baisse de 0,9%, devant Straumann (-0,8%). Stifel a ramené sa recommandation du titre du fabricant bâlois d'implants dentaires d'acheter à conserver. Swatch Group (-0,7%), Lafargeholcim (-0,6%) et AMS (-0,5%) figuraient également au rang des perdants de l'entame de séance.

Du côté du marché élargi, Relief Therapeutics s'envolait de 5,23% après s'être félicité avec son partenaire de recherche Neurorx de l'intégration par l'organisation à but non lucratif Quantum Leap Healthcare de San Francisco du Zyesami (aviptadil) à son programme de recherche contre la Covid-19. Le volet d'études, baptisé "I-Spy Covid-19", se propose d'examiner une ribambelle de substances actives pour traiter des patients hospitalisés ou en soins intensifs, précise un communiqué.

Wisekey (+4,35%) progressait aussi fortement, le spécialiste genevois de la cybersécurité Wisekey ayant conclu un partenariat commercial dans les semiconducteurs sécurisés avec Ismosys EU, qui fait partie du britannique Spectrum Electronics Group.

Obseva (+3,2%) était également à la fête après avoir obtenu de l'Agence européenne des médicaments (EMA) un examen de son Yselty (linzagolix) en vue d'une homologation contre les saignements menstruels importants liés à la fibrose utérine. Une dossier de candidature devrait aussi être déposé aux Etats-Unis avant la mi-2021.

Zur Rose (+3,1%) va collaborer avec le géant pharmaceutique danois Novo Nordisk en Allemagne à partir du premier trimestre. Le grossiste en médicaments et la société pharmaceutique vont proposer une plateforme numérique où seront disponibles des informations mais aussi des possibilités de diagnostics et de soins à destination des personnes obèses.

Cosmo Pharmaceutical n'était pas encore négocié après avoir revendiqué un succès en étude clinique de phase II du Ryfamycin-MMX en dosage de 600 mg dans l'indication contre le syndrome du côlon irritable accompagnée de diarrhée. Le laboratoire italo-irlandais indique qu'en dépit de substances actives identiques, ce produit en développement est différent de l'Aemcolo/Relafalk déjà homologué contre la diarrhée du voyageur, du fait des dosages notamment.

Sulzer (+0,1%) a annoncé le rachat du suédois Nordic Water, spécialiste du traitement de l'eau, pour 128 millions de francs suisses. Cette acquisition va permettre au groupe industriel winterthourois d'étendre son portefeuille dans ce secteur présentant une croissance rapide.

vj/al/nj