Zurich (awp) - La Bourse suisse a ouvert sur un modeste rebond jeudi, dans un enthousiasme modéré. Mercredi, Wall Street a fait du surplace, terminant partagée autour de l'équilibre.

"Les indices européens devraient ouvrir sans réelle tendance ce matin, les investisseurs étant peu rassurés par les commentaires hawkish (faucon, restrictifs) de plusieurs membres de la Fed, ce que ne laissait pas entendre le président Powell lors de la dernière réunion de la Fed", relève John Plassard de la Banque Mirabaud. L'expert rappelle que mercredi, le Nasdaq a "tout de même signé sa 9ème séance de hausse consécutive, et la 8ème pour le S&P 500".

En Chine, l'indice des prix à la consommation (IPC), principal indicateur de l'inflation, a chuté de 0,2% en octobre sur un an, selon le Bureau d'Etat des statistiques. "La Chine n'a pas d'inflation et ne peut pas la générer, c'est un problème", relève Ipek Ozkardeskaya, analyste chez Swissquote. "La faiblesse de l'IPC renforce les attentes de plus grands stimulus et de baisse des taux", a-t-elle ajouté.

A 9h09, l'indice SMI notait à 10'609,94 points, en hausse de 0,14%, le SLI progressait de 0,17% à 1669,51 points et le SPI gagnait 13'912,69 points. Sur les trente valeurs vedettes, 19 progressaient, 10 reculaient et une (Lindt BP) était stable.

ABB (+2,4%) prenait la tête du classement provisoire, suivi par Lonza (+1,1%) et Sika (+0,8%).

Sous les projecteurs à la faveur de la publication de sa performance après neuf mois, Zurich Insurance (+0,1%) est parvenu à faire progresser ses primes sur les neuf premiers mois de l'année. La direction a par ailleurs confirmé jeudi ses objectifs à l'horizon 2025 et envisage de rémunérer davantage ses actionnaires avec un programme de rachat d'actions prévu, la décision devant être prise en février.

Roche (porteur: +0,2%, bon de jouissance: -0,1%) a décroché auprès de l'Agence américaine du médicament (FDA) le statut prioritaire pour son test immunologique Elecsys Neurofilament Light Chain. Le dispositif permet de détecter l'activité de la maladie chez les patients atteints de sclérose en plaques (MS).

Quant aux deux autres poids lourds de la cote, Novartis (+0,1%) et Nestlé (-0,1%), ils s'affichaient assez proches de l'équilibre.

Parmi les plus grands perdants, on retrouvait la porteur Swatch (-0,6%), Swiss Re et Richemont (chacun -0,5%).

Sur le marché élargi Comet enflait de 2,8% après le relèvement de ses objectifs à moyen terme.

ol/fr