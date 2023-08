Zurich (awp) - Au lendemain du jour férié de la fête nationale, la Bourse suisse a entamé la séance de mercredi en net repli, tandis que Wall Street a clôturé la veille en ordre dispersé. Alors que l'essentiel de la saison des résultats semestriels est désormais passé, les investisseurs se pencheront sur plusieurs données conjoncturelles, dont le rapport sur les créations d'emplois dans le secteur privé aux Etats-Unis en juillet.

Mardi, la Bourse de New York a conclu dans différentes directions, une tension sur les taux obligataires affectant le Nasdaq et le S&P 500, tandis que le Dow Jones a été soutenu par la bonne performance de Caterpillar. "On a récemment vu le marché monter tous les jours donc c'est un peu normal qu'il ait un jour +sans+. Je ne veux pas surinterpréter ce repli qui est malgré tout très faible", a relativisé Steve Sosnick d'Interactive Brokers, évoquant aussi "des prises de profits".

Une vive remontée des taux longs obligataires a par ailleurs refroidi les investisseurs en Bourse. Les taux sur les bons du Trésor à dix ans ont grimpé largement au-dessus de 4%, au plus haut depuis trois semaines.

Du côté des premières nouvelles macroéconomiques du jour, les chiffres d'affaires du secteur tertiaire ont connu en mai une nouvelle contraction en Suisse, la troisième en autant d'éditions de la nouvelle statistique provisoire de l'office fédéral dédié à cette activité (OFS), publiée mercredi. Corrigés de l'effet des jours ouvrables, les revenus dans les services ont fondu de 6,1% sur un an.

Après avoir débuté la séance sur une chute de 1,37%, le SMI se reprenait quelque peu dans les tous premiers échanges, notant peu après 09h10 à 11'172,37 points, en baisse de 1,2%. Le SLI lâchait quant à lui 1,36% à 1764,65 points, alors que l'indicateur élargi SPI se contractait de 1,11% à 114'761,81 points.

L'ensemble des trente valeurs constitutives du Swiss Leader Index cédaient du terrain, dans une fourchette entre -4,8 et 0,3%.

En bas de tableau, la toujours volatile ams-Osram héritait de la lanterne rouge dégringolant de 4,8%, Stifel ayant réduit son objectif de cours à 13 francs suisses, contre 13,50 francs suisses jusqu'alors. Julius Bär (-3,1%) était aussi à la peine, tout comme Alcon (-3,1%), Sonova (-3,0%) et Swatch Group (-2,9%).

Le titre de l'horloger biennois souffrait elle aussi de l'objectif de cours par Julius Bär à 305 francs suisses, contre 310 francs suisses précédemment, quand bien même la Banque Royale du Canada a relevé le sien de 340 à 350 francs suisses. Richemont (-2,2%) subissait le même sort que son concurrent du pied du Jura, Julius Bär ayant aussi raboté ses attentes pour le cours du titre de géant du luxe genevois.

La joaillerie Piaget, une des marques détenues par le géant du luxe genevois et située rue de la Paix, en plein coeur de Paris, a été braquée mardi par trois personnes qui ont pris la fuite avec un butin estimé entre 10 et 15 millions d'euros, a-t-on appris de source policière et auprès du parquet de Paris. Givaudan (-1,3%) était aussi à la traîne, après la publication par le groupe fusionné DSM-Firmenich de résultats semestriels en repli. De plus, la direction s'est montrée pessimiste pour le reste de l'exercice en cours et ne prévoit pas d'amélioration.

Du côté des trois poids lourds de la cote, les pharmas Roche (-1,3%) et Novartis (-1%) reculaient nettement plus franchement que Nestlé (-0,3%). Le géant veveysan de l'alimentation se plaçait d'ailleurs en haut de tableau, en 2e position derrière Zurich Insurance (-0,3% aussi).

Holcim (-0,3%) s'illustrait aussi parmi les titres les plus résistants. Le géant zougois des matériaux de construction a acquis pour un montant non dévoilé l'allemand Cooper Standard Technical Rubber (CSTR), spécialisé dans les composants en caoutchouc pour la couverture de bâtiments. Sise à Mannheim, l'entreprise dispose d'un centre de recherche et développement, ainsi que d'un site de production.

Schindler reculait de 1,4%. Le fabricant d'ascenseurs et d'escaliers mécaniques Schindler a étendu son partenariat avec le comté de Miami-Dade, en Floride. Le montant est estimé à 12 millions de dollars (10,5 millions de francs suisses) par an, hors réparations et travaux de modernisations.

Sur le marché élargi, Interroll gagnait 0,7%. Le spécialiste de solutions logistiques a vu ses résultats s'effriter au cours du premier semestre. Toutefois, au vu du maintien des mégatendances au niveau de la demande, la direction affiche son optimisme pour la suite des opérations.

