Bourse Zurich: ouverture en petite hausse après les manifestations en Chine

Zurich (awp) - La Bourse suisse devrait ouvrir sur une note prudente mardi, préoccupée par des déclarations de la Fed laissant entrevoir de nouvelles hausses des taux directeurs. Les investisseurs étaient également inquiétés par le mouvement de protestation en Chine et ses éventuelles répercussions économiques.

Les villes de Pékin et Shanghaï restaient mardi sous forte présence policière pour empêcher de nouveaux rassemblements, après les manifestations historiques du week-end contre les restrictions liées au Covid-19. Des protestataires ont réclamé le départ de Xi Jinping.

Les autorités communistes chinoises sont confrontées au mouvement de contestation le plus étendu depuis les mobilisations pro-démocratie de 1989. En toile de fond, le ras-le-bol populaire après près de trois ans de stricte politique zéro Covid, avec confinements à répétition et tests PCR désormais quasi quotidiens sur les habitants.

"Le président Xi est confronté à sa plus grande épreuve depuis son arrivée au pouvoir en 2013. De nombreux défis se présentent à lui et potentiellement de nouveaux changements majeurs pourraient prendre place ces prochains mois (sociaux, économiques et politiques)", a estimé John Plassard de Mirabaud Banque dans un commentaire. Selon ce dernier, les développements dans l'Empire du Milieu sont "à surveiller comme le lait sur le feu".

Aux Etats-Unis, les commentaires du président de la Réserve fédérale (Fed) de St-Louis, Jim Bullard, ont retenu l'attention des intervenants. Le responsable a "affirmé que la Fed avait encore du chemin à parcourir pour arriver à des taux restrictifs, ajoutant que les marchés sous-estimaient le risque que le FOMC soit plus agressif et doive augmenter les taux en 2023".

A 08h06, l'indice vedette SMI s'affichait en hausse de 0,28% à 11'193,35 points, après avoir clôturé la veille en repli de 0,05%, selon les indications avant-Bourse compilées par la banque Julius Bär.

L'ensemble des "blue chips" s'annonçait dans le vert, les valeurs du luxe Swatch et Richemont (toutes les deux +1,6%) accélérant le plus franchement, dans l'attente de voir la situation se dénouer en Chine, l'un de leurs principaux marchés.

Parmi les poids lourds, Roche (+0,1%) ne semblait pas faire grand cas dans l'immédiat du retrait d'une indication pour son médicament Tecentriq aux Etats-Unis. Novartis progressait d'autant.

Nestlé (+0,8%) a pour sa part dévoilé ses nouveaux objectifs pour cette année et d'ici 2025. Le géant de l'alimentaire vise notamment une croissance organique moyenne autour de 5% pendant trois ans.

Sur le marché élargi, DKSH (+0,6%) a conclu un partenariat avec le fournisseur de pigments industriels Keeling & Walker.

Dottikon ES (-0,2%) figurait parmi les rares valeurs à céder ses gains. Le chimiste de spécialités est pourtant parvenu à améliorer sa rentabilité au premier semestre de son exercice décalé 2022-2023 clos fin septembre, malgré une envolée des coûts tous azimuts.

