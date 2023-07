Zurich (awp) - La Bourse suisse marquait déjà une pause pour la dernière séance de la semaine, après la vive hausse affichée la veille en clôture, Wall Street ayant pour sa part terminé en repli. Alors que la saison des résultats du 1er semestre et 2e trimestre se poursuit, les investisseurs digéraient les nouveaux tours de vis monétaires annoncés mercredi et jeudi par la Réserve fédérale (Fed) américaine et la Banque centrale européenne (BCE), respectivement.

La Bourse de New York s'est repliée jeudi, mettant un terme à une série de 13 séances positives d'affilée du Dow Jones, qui échoue à un souffle du record absolu (14), après des indicateurs qui ont ravivé la crainte d'une poursuite du resserrement monétaire. L'indice vedette de la place new-yorkaise a cédé 0,67%, l'indice Nasdaq a lui lâché 0,55% et l'indice élargi S&P 500 a reculé de 0,64%.

Du côté des premières informations macroéconomiques, la Banque du Japon (BoJ) a décidé de rendre plus flexible son contrôle de la courbe des rendements obligataires japonais à dix ans. L'institut d'émission du pays du Soleil levant parle désormais d'un intervalle de "référence" entre -0,5% et +0,5% au lieu de "limites rigides".

En France, la croissance du produit intérieur brut (PIB) a atteint 0,5% au deuxième trimestre, bien plus que prévu. La progression reflète la bonne tenue des exportations, tandis que la consommation des ménages est restée en berne. Mais leurs dépenses en biens de consommation ont progressé de 0,9% en juin sur un mois. Elles ont été tirées à la hausse par un net rebond des achats de produits alimentaires après huit mois consécutifs de baisse.

Toujours outre-Jura, la hausse des prix à la consommation a une nouvelle fois ralenti en juillet, s'établissant à 4,3% sur un an après avoir atteint 4,5% en juin et plus de 6% en début d'année.

En Suisse, le baromètre du Centre de recherches conjoncturelles (KOF) de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich a rebondi en juillet de manière plus forte qu'attendu par les économistes, s'établissant à 92,2 points, contre 90,7 le mois précédent. Les chiffres d'affaires du commerce de détail en Suisse, ajustés des jours ouvrables et fériés, ont progressé sur un an de 3,7% en juin en termes nominaux. L'augmentation mensuelle atteint 2,0% en prenant en considération les variations saisonnières.

Après avoir démarré sur un repli de 0,41%, le SMI réduisait ses pertes dans les premiers échanges notant peu après 09h10 à 11'345,73 points, soit un repli de 0,23%. Le SLI cédait quant à lui 0,39% à 1792,77 points et l'indicateur élargi SPI 0,36% à 14'950,46 points.

Parmi les trente valeurs constitutives du Swiss Leader Index, seules huit gagnaient du terrain, les 22 autres en perdant.

En haut de tableau, la toujours volatile ams-Osram décollait de 11,9%. Le fabricant de semi-conducteurs autrichien a vu son chiffre d'affaires reculer au deuxième trimestre, mais a renoué avec les bénéfices au niveau du résultat net. La direction du groupe austro-allemand a détaillé ses perspectives pour la suite, annonçant jeudi soir une importante restructuration de ses activités. Entre avril et fin juin, les recettes ont chuté de 28% sur un an à 851 millions d'euros, tandis que le résultat d'exploitation (Ebit) ajusté a reculé de plus de moitié à 50 millions.

Les financières tenaient bon, UBS (+0,5%) s'installant sur la 2e marche du podium provisoire, devant Swiss Re (+0,4%), Swiss Life (+0,4%), Zurich Insurance (+0,3%) et Julius Bär (+0,2%). Du côté des poids lourds de la cote, deux d'entre-eux, les pharmas Novartis (+0,3%) et Roche de justesse (+0,04%) rejoignaient le camp des gagnants. Nestlé (-0,40%) reculait en revanche, après de solides gains engrangés la veille.

Le géant genevois du luxe Richemont (-0,04%) et son concurrent biennois dans l'horlogerie Swatch Group (-0,04%) rataient de peu le bon wagon, dans la foulée du bond du bénéfice semestriel de leur homologue français Hermès.

En bas de tableau, la lanterne rouge revenait à Kühne + Nagel (-2,0%), quand bien même Vontobel a relevé l'objectif de cours du titre du géant schwytzois des transports et de la logistique. VAT Group (-1,9%) était aussi en grande souffrance, derrière Sika (-1,6%), le chimiste de la construction ayant fait part du renforcement de ses capacités de production de son usine de fibre à Chattanooga dans l'Etat américain du Tennessee.

vj/fr