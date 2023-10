Zurich (awp) - La Bourse suisse a débuté la séance de mercredi en repli, dans le sillage de la clôture en baisse de Wall Street la veille. Alors que la saison des résultats du 3e trimestre est désormais lancée, les investisseurs devraient afficher une certaine retenue dans un contexte de vive tension au Proche-Orient, après l'explosion mardi soir d'un hôpital à Gaza, laquelle aurait causé la mort de plusieurs centaines de personnes.

Les principaux indices américains ont fini en baisse mardi soir, après la publication de ventes au détail au-dessus des attentes et d'une nette baisse du secteur des semi-conducteurs, observe dans son commentaire John Plassard de Mirabaud Banque. Les États-Unis ont restreint la vente de puces conçues par Nvidia spécifiquement pour le marché chinois, à la faveur d'une mise à jour des restrictions à l'exportation destinées à bloquer l'accès de la Chine à des technologies de semi-conducteurs très avancées.

Pour revenir aux statistiques, les ventes au détail aux États-Unis ont progressé de 0,7% en septembre 2023, après une croissance de 0,8% révisée à la hausse en août et dépassant les prévisions d'une expansion de 0,3%. Les données continuent d'indiquer des dépenses de consommation robustes malgré des prix et des coûts d'emprunt élevés.

Reflet de tensions toujours plus vives au Proche-Orient, dans le sillage de la guerre entre le Hamas et Israël, les prix du pétrole rebondissaient vivement, tant le baril de Brent de la mer de Nord que celui de West Texas Intermediate (WTI) américain prenant près de 2% chacun.

Du côté des premières informations macroéconomiques du jour, la croissance économique de la Chine s'est tassée au troisième trimestre malgré une reprise de la consommation, au moment où une crise sans précédent dans l'immobilier pénalise l'activité dans un secteur-clé de la deuxième économie mondiale. Le produit intérieur brut (PIB) de l'Empire du Milieu a progressé de 4,9% sur un an, un rythme inférieur à celui du trimestre précédent (+6,3%). Les économistes avaient anticipé un ralentissement plus prononcé (+4,3%).

Au Royaume-Uni, l'inflation a stagné en septembre à 6,7% sur un an, restant à un plus bas depuis février 2022, mais voyant sa baisse enrayée par les prix de l'énergie. Plus tard dans la journée, les investisseurs se pencheront également sur la dernière lecture du renchérissement en septembre en zone euro. La publication du livre beige de la Réserve fédérale (Fed) pourrait aussi avoir une influence sur les marchés.

Après une entame de séance en recul de 0,37%, le SMI accentuait ses pertes dans les premiers échanges, notant peu après 09h10 sous la barre des 10'800 points à 10'730,46 points, soit un tassement de 0,77%. Le SLI cédait quant à lui 0,75% à 1674,66 et l'indicateur élargi SPI 0,67% à 14'059,59 points.

Sur le trente valeurs constitutives du Swiss Leader Index, seules cinq gagnaient du terrain, les 25 autres en perdant.

En haut de tableau, le réassureur Swiss Re (+0,4%) s'échappait en tête, en compagnie de l'horloger biennois Swatch Group (+0,3%) et le chimiste de la construction Sika (+0,2%), Swiss Life et Richemont parvenant eux de justesse à se joindre au petit groupe des gagnants.

Les trois poids lourds de la cote, évoluaient plus ou moins dans le rouge, Novartis affichant le plus gros repli (-1,6%), devant le bon Roche (-0,8%) et Nestlé (-0,4%). Le géant pharmaceutique rhénan Roche a lui fait part de l'obtention de l'homologation de son test immunologique Elecsys IL-6 pour le diagnostic de la septicémie néonatale, l'une des principales causes de décès chez les nouveau-nés. Il également annoncé les premiers résultats positifs de l'étude de phase III sur son anticancéreux Alecensa.

En bas de classement, ABB plongeait de 6,1%, héritant du coup de la lanterne rouge. Le géant zurichois de l'électrotechnique a bouclé le troisième trimestre sur des résultats en forte hausse, dopés notamment par un effet de base. Si le rythme des entrées de commandes a légèrement ralenti, la marge opérationnelle a été considérablement améliorée.

VAT Group (-3,5%) était aussi à la peine, tout comme Lonza (-3,1%), le sous-traitant pharmaceutique ne parvenant pas à se reprendre de la très lourde chute de la veille dans le sillage de sa journée des investisseurs, durant laquelle les propos du président et directeur général ad-interim du groupe bâlois, Albert Baehny, n'ont visiblement pas convaincu les investisseurs.

UBS (-0,5%) va rembourser avant l'échéance prévue un emprunt de 130 milliards de yens (environ 780 millions de francs suisses).

Sur le marché élargi, GAM dégringolait de 9,1%, alors que le gestionnaire d'actifs zurichois en difficultés dévoilera jeudi sa performance au 3e trimestre. Cicor (-0,2%) a racheté l'intégralité de la société britannique STS Defence Limited. Les détails financiers de la transaction n'ont pas été divulgués.

La société de participations biotechnologiques Xlife Sciences (stable) va investir dans le zougois 4D Lifetec, tandis que cette dernière va acquérir la firme X-diagnostics, détenue à 100% par Xlife Sciences.

vj/lk