Bourse Zurich: ouverture en repli avant la BCE

Zurich (awp) - La Bourse suisse démarrait dans le rouge jeudi, poursuivant sur la tendance négative des derniers jours. Les investisseurs resteront attentistes avant la réunion de la Banque centrale européenne (BCE) prévue aujourd'hui.

Par ailleurs, Wall Street a terminé mercredi en baisse, et le Nasdaq a accusé sa plus importante contraction (-0,57%) en deux semaines. La Réserve fédérale (Fed) a aussi publié mercredi soir son dernier rapport sur l'activité de la première économie mondiale avant sa réunion de politique monétaire les 21 et 22 septembre. Le Livre Beige atteste que la croissance des Etats-Unis a ralenti cet été à cause du variant Delta.

"L'humeur des marchés ne devrait pas s'améliorer avant les décisions de la BCE et les prix de production aux Etats-Unis attendus vendredi", estime Ipek Ozkardeskaya, analyste senior chez Swissquote.

Après la réunion de la BCE, l'évolution des Bourses européennes dépendra des propos des responsables de l'institut d'émission sur la réduction des rachats d'actifs, relève un analyste de Raiffeisen.

La BCE devrait temporiser avant de décider l'arrêt progressif de son plan d'urgence lié à la pandémie, même si l'économie européenne reprend des couleurs et subit un réveil marqué de l'inflation.

A défaut de changement de cap immédiat, les marchés ont hâte de connaître les intentions de l'institution de Francfort alors que la Banque centrale américaine envisage de commencer à réduire d'ici la fin de l'année ses achats d'actifs.

A 09h08, le SMI cédait 0,77% à 12'119,88 points, le SLI 0,8% à 1975,25 points et le SPI 0,72% à 15'627,99 points. Parmi les 30 valeurs clés, uniquement Holcim et Temenos arrivaient à s'extraire de l'ambiance morose.

Sur la plus haute marche du podium, le géant des matériaux de construction (+0,6%) semblait reprendre quelques couleurs après les pertes subies ces derniers jours. Le développeur de logiciels bancaires (+0,4%) tirait aussi son épingle du jeu.

A l'autre bout, la volatile AMS (-1,8%), Swatch Group (-1,7%) et UBS (-1,6%) formaient le trio des grands perdants.

Les poids lourds tiraient la langue également. Roche et Novartis (-1,2%) freinaient davantage le SMI que Nestlé (-0,1%). Le premier a conclu un contrat de reprise avec son partenaire allemand TIB Molbiol, spécialisé dans les tests rapides de dépistage de maladies infectieuses. Les contours financiers n'ont pas été dévoilés.

lk/ol/ck