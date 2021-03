Bourse Zurich: ouverture en repli, avant les décisions de la Fed

Zurich (awp) - La Bourse suisse démarrait la séance de mercredi en légère baisse, après la clôture dans le vert mardi. Les marchés attendent les décisions de la Banque centrale américaine (Fed) à l'issue d'une réunion de deux jours. En Suisse, les investisseurs s'intéresseront aussi à la publication de quelques résultats annuels de sociétés du marché élargi.

Au lendemain de records à Wall Street, la Bourse de New York a terminé sans direction claire. Si le Nasdaq a avancé un peu, le Dow Jones et le S&P 500 ont en revanche cédé du terrain.

"Il ne devrait pas y avoir de surprises au niveau des décisions de la Fed", estime l'analyste Ipek Ozkardeskaya de Swissquote. Pour l'heure, la Banque centrale américaine maintiendra ses taux d'intérêt, entre 0 et 0,25%, et ne devrait pas réduire ses achats d'actifs.

Elle va aussi constater l'amélioration de l'économie grâce à l'accélération de la vaccination ainsi qu'au plan Biden, laissant présager des choix difficiles en matière de politique monétaire dans les prochains mois. Plus d'un Américain sur dix est désormais entièrement vacciné contre le Covid-19, les chèques de 1400 dollars ont commencé à être envoyés ce week-end aux Américains, et le printemps est presque là.

A 09h11, le SMI perdait 0,05% à 10'940,98 points, le SLI 0,04% à 1768,62 points et le SPI 0,06% à 13'765,11 points. Parmi les 30 valeurs clés, douze progressaient , Zurich Insurance était stable et 17 reculaient.

Sans information particulière, Temenos (+0,7%), Kühne+Nagel (+0,4%) et UBS (+0,3%) avaient les faveurs des investisseurs. Le logisticien lucernois a annoncé mercredi la prolongation de sept ans d'un contrat en Pologne avec la filiale locale de la multinationale alimentaire française Danone. Un nouvel entrepôt frigorifique de plus de 11'000 m2 a dans cette optique été établi à Ruda Slaska, dans le sud du pays.

Les poids lourds de la cote avaient pris des chemins différents. Nestlé (+0,04%) arrivait à grignoter quelques points tandis que Novartis (-0,01%) et Roche (-0,1%) pesaient quelque peu sur l'indice vedette.

A l'autre du bout du classement, Adecco et Lafargeholcim ainsi que Sonova (-0,4%) chacun) étaient en queue du peloton.

Credit Suisse (-0,3%) semblait souffrir de la rétrogradation de la recommandation par Kepler à "hold" contre "buy" précédemment, après la publication de détails sur la marche des affaires en ce début d'année.

Au niveau du marché élargi, Orell Füssli (-3,3%) est parvenu à étoffer son profit net. Le groupe zurichois actif dans l'édition, la librairie et l'impression de sécurité a vu son bénéfice net bondir à 15 millions de francs suisses, contre 10,9 millions un an auparavant, malgré des ventes et un résultat opérationnel en repli.

Le groupe V-Zug (+5,8%) a bouclé l'année 2020 sur un chiffre d'affaires et des bénéfices en hausse. L'industriel de Suisse centrale explique ce bon résultat en partie par la baisse des charges consécutive à l'annulation d'évènements et de manifestations. Pour l'exercice en cours, la direction se veut optimiste, même si elle s'abstient de s'aventurer sur le terrain des objectifs chiffrés.

Suite au transfert des actions d'Artemis détenus dans Rieter (+1,8%) à Picanol Group, le fabricant de machines et composants pour l'industrie textile progressait.

lk/al/jh