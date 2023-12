Zurich (awp) - La Bourse suisse a entamé mercredi la dernière semaine de l'année, ne parvenant, après la pause de Noël, à s'élancer dans le sillage de la clôture en progression la veille de Wall Street. Le marché manque cependant cruellement d'impulsions, le flux de nouvelles d'entreprises s'étant fortement tari.

Le front des informations macroéconomiques demeurait lui aussi plus que clairsemé, alors la Bourse de New York a terminé en hausse mardi la première séance d'une semaine écourtée, dans un marché clairsemé de fin d'année, lequel reste traditionnellement orienté à la hausse. L'indice Dow Jones a avancé de 0,43% à 37'545,33 points, le Nasdaq à dominante technologique a gagné 0,54% à 15'074,57 points, et le S&P 500 a progressé de 0,42% à 4778,10 points.

Après avoir démarré sur un repli de 0,13%, le SMI ne parvenait pas à s'extraire de la zone rouge dans les tous premiers échanges, notant à 08h13 à 11'135,54 points, soit une baisse de 0,16%. Le SLI cédait quant à lui 0,11% à 1778,98 points, alors que l'indicateur élargi SPI abandonnait 0,12% à 14'563,30.

Sur les trente valeurs constitutives du Swiss Leader Index, quatorze cédaient du terrain et quinze en gagnaient, alors que l'action au porteur Roche faisait du surplace. Les trois poids lourds de la cote pesaient sur les indices, Nestlé, Novartis et le bon Roche cédant 0,5% pour les deux premiers et 0,1 pour le dernier.

En bas de tableau, la lanterne rouge revenait à Partners Group (-1,8%). Baader Helvea a abaissé la recommandation du spécialiste zougois des placements privés à "reduce", contre "buy" précédemment. L'objectif de cours a été relevé à 1200 francs suisses, contre 1075 francs suisses.

A l'exception d'UBS (+0,5%) et de Swiss Life (+0,03%), les valeurs financières étaient à la peine, Swiss Re (-1,1%), Zurich Insurance (-0,4%) et Julius Bär (-0,3%) rejoignant Partners Group dans le camp des perdants du début de séance.

En haut de tableau, Lonza (+1,2%) prenait les devants, suivi de près par Swatch Group (+1,0%), Straumann (+0,70%) se hissant sur la 3e marche du podium provisoire.

Parmi les rares nouvelles d'entreprises, la biotech zurichoise Kuros dégringolait de plus de 11%, après avoir fait part de son intention de concentrer ses investissements sur sa ligne de substituts osseux MagnetOs, dans le sillage de la publication de données positives de deux études.

Suite à la publication de l'offre publique d'achat de Crealogix (-0,8%) par le britannique Vencora UK Limited, le développeur de logiciels a publié ses résultats au premier trimestre de l'exercice 2023/24, entre juillet et septembre. La société zurichoise a subi une perte nette de 0,4 million de francs suisses, contre un bénéfice net de 2,8 millions sur la même période un an un plus tôt.

