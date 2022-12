Bourse Zurich: ouverture en repli, durcissement redouté de la Fed

Zurich (awp) - La Bourse suisse débutait la séance de mardi sur un repli, poursuivant sur la tendance négative de la veille. Les investisseurs misaient sur la prudence, en raison des craintes de voir la Banque centrale américaine (Fed) durcir davantage sa politique monétaire après des données macroéconomiques meilleures qu'anticipé.

Par ailleurs, la Bourse de New York a également terminé en nette baisse lundi.

L'indice américain des services ISM, publié lundi après-midi, a fait un bond inattendu à 56,5 en novembre 2022, rebondissant après un creux de plus de deux ans de 54,4 atteint en octobre et dépassant les prévisions du marché de 53,3.

"L'activité des entreprises a augmenté plus rapidement et l'emploi a rebondi, stimulé par une nouvelle période fiscale et la saison des fêtes", fait remarquer l'analyste John Plassard de Mirabaud Banque

Cet indicateur ainsi que les chiffres publiés vendredi sur le marché du travail américaine ne vont pas dans le sens d'un atterrissage en douceur de l'économie américaine désiré par la Fed pour ralentir l'inflation aux Etats-Unis. Les investisseurs craignent ainsi que la Banque centrale américaine n'augmente finalement ses taux plus fortement et pendant plus longtemps que ce qui était anticipé.

A 9h29, le SMI cédait 0,12% à 11'183,24 points, le SLI 0,33% à 1705,28 points et le SPI 0,14% à 14'250,28 points. Parmi les 30 valeurs vedettes, quatre prenaient de la hauteur et 26 reculaient.

Swisscom (+0,9%), Nestlé (+0,7%) et Novartis (+0,1%) et Swiss Life (+0,04%) étaient les seules à progresser sans information particulière.

Le poids lourd Roche (-0,3%) pesait pour sa part sur l'indice vedette.

Les bancaires Credit Suisse (-3,1%) et UBS (-1,7%) se retrouvaient dans le trio des grands perdants à côté de la volatile Ams-Osram (-4,4%).

Au niveau du marché élargi, Implenia (-2,3%) a remporté un contrat supérieur à 100 millions d'euros (quasiment autant en francs suisses) pour le remplacement d'un pont autoroutier dans le nord de l'Allemagne.

Schaffner (+1,4%) est revenu dans les chiffres noirs au cours de l'exercice décalé 2021/2022, clos fin septembre.

lk/jh