Bourse Zurich: ouverture en timide hausse

Zurich (awp) - La Bourse suisse s'acheminait vers une ouverture en vert très clair mercredi, après avoir clôturé en hausse mardi. La Bourse de New York a terminé en ordre dispersé. L'actualité autour du gaz est venue alourdir encore la morosité ambiante.

L'Union européenne promet la "réponse la plus ferme possible" à ce "sabotage", après que les deux gazoducs Nord Stream reliant la Russie à l'Allemagne sous la Baltique ont été touchés par des fuites précédées d'explosions sous-marines.

"L'endommagement des infrastructures fait clairement monter les tensions entre l'Occident et la Russie à un point de non retour, et anéantit les espoirs de voir une amélioration de sitôt, tant sur le plan géopolitique qu'énergétique", a souligné Ipek Ozkardeskaya, analyste chez Swissquote.

Les discours du président de la Fed, Jerome Powell, et de la gouverneure de la Fed Michelle Bowman seront sans doute écoutés attentivement cet après-midi.

L'inflation, le risque de récession et les coûts de l'énergie pèsent visiblement sur le moral des consommateurs allemands, qui devrait continuer à plonger en octobre, selon le baromètre GFK.

A 08h15, le Swiss Market Index (SMI) grappillait 0,07% à 10'133,06 points dans le marché avant-Bourse concocté par la banque Julius Bär. Parmi les composantes de l'indice phare de la place zurichoise, seules Lonza (+1,4%) et Roche (+3,4%) surnageaient. Le titre du bâlois est soutenu par un succès de Biogen contre Alzheimer.

Les autres poids lourds Nestlé et Novartis perdaient 0,6%.

Credit Suisse et UBS (-0,9% chacun) ont écopé d'une amende de 75 millions de dollars chacune aux Etats-Unis de la part de la commission Commodity Futures Trading (CFTC), pour avoir laissé leurs courtiers échanger sur des opportunités d'investissement, notamment sur Whatsapp. A cela s'ajoute la sanction de 125 millions chacune formulée par la SEC, le gendarme américain des marchés financiers, pour les mêmes faits.

Givaudan dégringolait de 1%. Le genevois a vu sa recommandation être maintenue à "sell" par UBS, qui a aussi sabré l'objectif de cours.

Sur le marché élargi, Dufry (-0,2%) a décroché un contrat de cinq ans à l'aéroport international de Chongqing, en Chine.

