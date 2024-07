Zurich (awp) - Alors que le début de la saison des résultats du 2e trimestre et du 1er semestre s'annonce, la Bourse suisse a entamé la séance de mercredi en timide hausse, dans le sillage d'une clôture sans direction à Wall Street mardi. Les nouvelles tant sur le front des données macroéconomiques que celles émanant des entreprises se font encore rares et les investisseurs se focalisent sur la publication jeudi de l'indice CPI aux Etats-Unis.

Outre-Atlantique, les indices new yorkais Nasdaq et S&P 500 ont gagné respectivement 0,14% et 0,07%, pour finir tous deux à de nouveaux records en clôture - le sixième d'affilée pour le Nasdaq -, tandis que le Dow Jones a perdu 0,13%. "Le marché a été tellement étiré" par cette série de records, constate Tom Cahill, de Ventura Wealth Management, "il est à bout de souffle."

Côté macroéconomie, les investisseurs attendent l'indice des prix à la consommation CPI aux Etats-Unis, jeudi, qui renseignera sur la trajectoire de l'inflation. "Le marché a déjà intégré tellement de bonnes nouvelles que tout élément négatif" sur les plans macro ou microéconomique "pourrait le faire refluer plus que de raison, parce qu'il est allé tellement haut, tellement vite", a averti Tom Cahill.

Mardi, lors d'une audition devant une commission du Sénat américain, le président de la Réserve fédérale (Fed), Jerome Powell, a indiqué que l'institution était désormais plus vigilante à la dégradation du marché de l'emploi. "Nous sommes conscients du fait que les risques sont désormais des deux côtés", à savoir un regain de l'inflation mais aussi un affaissement de l'emploi, a concédé le banquier central.

La Chine a évité l'entrée dans une nouvelle période de déflation en juin, avec une hausse des prix inférieure aux attentes d'analystes, selon des chiffres officiels publiés mercredi. Ces données viennent renforcer les inquiétudes vis-à-vis de la croissance de la 2e économie mondiale.

L'indice des prix à la consommation (CPI), principale jauge de l'inflation, s'est inscrit en juin en hausse de +0,2% sur un an. Cette progression est inférieure à celle de mai (+0,3%) et ce rythme est le plus faible depuis mars (+0,1%).

A la Bourse suisse, le SMI notait vers 09h20 à 12'064,25 points, en progression de 0,22%, après avoir démarré la séance en hausse de 0,09%. Le SLI s'appréciait lui de 0,17% à 1959,72 points et l'indicateur élargi SPI de 0,20% à 16'065,55 points. Sur les trente valeurs constitutives du Swiss Leader Index, seules neuf perdaient du terrain, les 21 autres en gagnant.

En fonds de classement, Logitech (-1.8%) héritait de la lanterne rouge. Actuelle présidente du conseil d'administration, Wendy Becker devrait être confirmée dans son mandat pour une année supplémentaire lors de la prochaine assemblée générale du fabricant d'accessoires informatiques le 4 septembre prochain. L'administrateur Guy Gecht, candidat alternatif à Mme Becker proposé par le cofondateur du groupe valdo-californien, Daniel Borel, renonce à se présenter.

Mais Daniel Borel, lequel détient une participation de 1,5% dans Logitech et s'oppose une nouvelle fois à la réélection de la présidente du groupe depuis 2019 après une première tentative l'an dernier, a entrepris une démarche judicaire concernant la prochaine assemblée générale. Il a, selon L'Agefi de lundi, adressé vendredi dernier une requête au Tribunal d'arrondissement de La Côte lui demandant d'interdire au groupe de publier toute convocation à la réunion des actionnaires dans laquelle ne figurerait pas sa proposition.

Sandoz Group (-1,4%) était aussi à la peine, tout comme VAT Group (-1,1%), Swatch Group (-0,9%), l'horloger biennois devant présenter prochainement des ventes en repli au 1er semestre, et Julius Bär (-0,7%), entre autres. Les trois poids lourds de la cote, en particulier le bon Roche (+0,9%), soutenaient les indices, Nestlé s'étoffant de 0,4% et Novartis de 0,2%.

En haut de classement, la défensive Swisscom (+1,3%) prenait le large, devant SIG Group (+0,9%) et le bon Roche. Partners Group (+0,5%) n'était guère affecté de l'abaissement d'objectif de cours annoncé par Morgan Stanley, alors que la banque américaine a laissé recommandation à "equal weight".

Sur le marché élargi, Adecco bondissait de 1,9%. A compter du lundi 23 septembre, Adecco, poussé hors du SLI par Sandoz en octobre 2023, retrouvera les 30 valeurs constitutives de l'indicateur. Le titre du spécialiste zurichois du placement de personnel y remplacera l'action au porteur Roche (+0,22%).

