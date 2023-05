Bourse Zurich: ouverture en timide hausse attendue, avant la Fed et la BCE

Zurich (awp) - La Bourse suisse devrait ouvrir en timide hausse mardi après la pause du 1er mai et en attendant la réunion de la Réserve fédérale américaine (Fed) mardi et celle de la Banque centrale européenne (BCE) mercredi. Lundi, les indices américains ont en effet clôturé sans réelle tendance, les investisseurs ne prenant pas trop de risque.

"Les investisseurs essayent aussi de comprendre le 'rachat' de la First Republic Bank par JP Morgan", écrit John Plassard, de Mirabaud Banque, dans son commentaire matinal. "Rappelons ici que les autorités de régulation ont saisi et vendu la First Republic Bank hier, ce qui en fait la troisième banque à faire faillite cette année, après la Silicon Valley Bank et la Signature Bank, qui se sont effondrées en mars."

En Europe, si l'inflation ne surprend pas à la hausse et si l'enquête sur les prêts bancaires ne tire pas la sonnette d'alarme, la BCE devrait se contenter d'une hausse de 25 points de base mercredi. "Cependant, une surprise positive sur le front des données d'inflation ou un resserrement indésirable du crédit pourraient faire pencher la balance vers une hausse de 50 points de base, ou pas de hausse du tout", relativise Ipek Ozkardeskaya, de Swissquote.

Les marchés scruteront donc avec une grande attention l'évolution des crédits au secteur privé et de la masse monétaire M3 en zone euro ainsi que l'inflation en avril, toujours dans la zone euro, attendus dans le courant de la matinée.

En Suisse, la saison des résultats se poursuit, avec trois sociétés du SLI ce matin, AMS-Osram, Geberit et Logitech.

A 8h11, le PréSMI calculé par Julius Bär prenait 0,25% à 11'465,50 points. Sur les 20 titres du SMI, 19 prenaient de l'altitude, et un seul, Credit Suisse, reculait.

Logitech (+1,3%) et Geberit (+1,2%), qui ont tous deux publié des résultats, étaient en tête du classement.

Le spécialiste des périphériques informatiques valdo-californien a enregistré un chiffre d'affaires en chute de 17% durant l'exercice décalé 2022/23, clos à la fin mars, par rapport à 2022, à 4,54 milliards de dollars. A taux de change constant, la baisse atteint 13%. Les chiffres sont conformes aux prévisions des analystes.

Geberit a vu ses ventes reculer sur les trois premiers mois de 2023, en raison notamment d'effets de change négatifs. Malgré la baisse des volumes, la rentabilité a pu être améliorée.

Credit Suisse (-0,1%) fermait la marche, seul dans le rouge.

Les autres titres prenaient entre 0,2 et 0,3%, y compris les trois poids lourds (+0,2% chacun).

Parmi les titres du SLI, AMS-Osram (-3,8%) a accusé au premier trimestre un élagage de plus d'un quart de son chiffre d'affaires en comparaison annuelle, à 927 millions d'euros. La direction prévoit une poursuite de l'érosion des recettes en glissement séquentiel.

SGS (+1,6%) a bénéficié d'un relèvement de recommandation de la part de la Banque royale du Canada, qui est montée à "outperform", contre "sector perform" jusque-là.

Sur le marché élargi, Landis+Gyr (+2,2%) a publié une copie meilleure que prévu pour 2022, notamment grâce à un désinvestissement. Les actionnaires auront droit à un dividende amélioré.

rq/ck