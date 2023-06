Zurich (awp) - La Bourse suisse a entamé la dernière séance de la semaine autour de l'équilibre, dans le sillage de la clôture en hausse de Wall Street la veille. Alors que la marché manque sérieusement d'impulsion vendredi, les investisseurs restent sur la réserve avant notamment les décisions des politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed) et de la Banque centrale européenne (BCE).

Les principaux indices américains ont achevé la séance de jeudi en hausse, après la progression des demandes d'allocations chômage aux Etats-Unis. Ces dernières ont bondi à 261'000 au cours de la semaine terminée le 3 juin, le chiffre le plus élevé depuis octobre 2021 (consensus à 235'000). Il s'agit d'une troisième semaine consécutive d'augmentation du nombre de demandes initiales d'allocations chômage, signe que la vigueur du marché de l'emploi pourrait s'estomper, observe dans son commentaire John Plassard de Mirabaud Banque.

Revenant sur le resserrement monétaire de la Banque du Canada, l'expert note que les anticipations de mouvements de la Fed ont quelque peu changé. "Les investisseurs parient désormais à près de 80% sur une hausse des taux en juillet (toujours une pause la semaine prochaine). Cependant, ce que l'on note de très important c'est que le consensus ne parie plus sur une baisse des taux cette année, conviction que nous soutenons depuis de nombreux mois", a poursuivi M. Plassard.

Du côté des informations macroéconomiques, l'inflation en Chine était quasi nulle en mai, les prix départ usine poursuivant leur plongeon. Autant de signes d'une demande atone et d'un environnement compliqué pour les entreprises. L'indice des prix à la consommation (CPI), principale jauge du renchérissement, s'est inscrit en mai en hausse de 0,2% sur un an, contre 0,1% un mois plus tôt.

Après un démarrage sur une imperceptible hausse de 0,08%, l'indice SMI glissait en zone rouge dans les tous premiers échanges, cédant peu après 09h15 0,08% à 11'299,36 points. Le SLI abandonnait de son côté 0,15% à 1765,92 points, alors que l'indicateur élargi SPI perdait à peine 0,05% à 14'876,57 points.

Sur les 30 valeurs constitutives du Swiss Leader Index (SLI), un peu plus de la moitié (16) perdait du terrain et 13 en gagnaient. VAT Group restait à l'équilibre.

Les trois poids lourds de la cote prenaient une direction opposée, les deux pharmas Novartis (+0,3%) et Roche (+0,02%) progressant, alors que Nestlé fléchissait de 0,2%.

En bas de tableau, Givaudan (-2%) héritait de la lanterne rouge, alors que le chimiste britannique Croda a lancé un avertissement sur résultat. La toujours volatile AMS-Osram (-0,8%) précédait le numéro un mondial des arômes et parfums, en compagnie de Schindler (-0,8%) et Partners Group (-0,7%).

A l'exception de Swiss Life (+0,3%) et Julius Bär (+0,3%), les autres valeurs financières perdaient pied, Swiss Re cédant 0,3%, UBS 0,3% et Credit Suisse 0,2%, l'action du futur ex-numéro deux bancaire helvétique vivant sa dernière semaine complète de négoce à la Bourse suisse avant la finalisation de son intégration dans UBS, attendue lundi prochain.

En haut de tableau, Temenos bondissait de 1%, devant Logitech (+0,7%), le spécialiste valdo-californien bénéficiant de relèvements d'objectifs de cours de la part d'UBS et de Goldman Sachs, et Julius Bär.

Sur le marché élargi, le gestionnaire d'actifs zurichois en difficulté GAM (inchangé) a annoncé que son homologue londonien Liontrust devrait publier mardi les détails de son offre de rachat sur l'ancienne unité de Julius Bär.

vj/al