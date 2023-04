Bourse Zurich: ouverture hésitante attendue

Zurich (awp) - La Bourse suisse devrait entamer la séance de jeudi sur une note hésitante, dans la foulée de la clôture empreinte de doutes de Wall Street la veille au soir. Les Minutes de la dernière réunion du comité de politique monétaire (FOMC) de la Réserve fédérale (Fed) américaine ont douché les espoirs des investisseurs qui s'étaient d'abord montrés ravis par les chiffres de l'inflation aux pays de l'Oncle Sam.

Les principaux indices américains ont fini en baisse, après la publication de l'inflation américaine (CPI) et des Minutes de la Fed. Selon les procès-verbaux de la réunion des 21 et 22 mars dernier, les membres du FOMC ont observé que l'inflation restait beaucoup trop élevée et que le marché du travail demeurait tendu et, par conséquent, ils ont anticipé qu'un raffermissement supplémentaire de la politique monétaire pourrait être approprié pour atteindre une position suffisamment restrictive pour ramener l'inflation à 2%, rapporte dans son commentaire matinal John Plassard, de Mirabaud Banque.

De nombreux participants ont cependant noté que les effets probables des récents développements dans le secteur bancaire sur l'activité économique et l'inflation les avaient conduits à revoir à la baisse leurs évaluations de la fourchette cible des taux et que l'effondrement de deux banques régionales ferait probablement basculer l'économie dans la récession dans le courant de l'année. Plusieurs membres ont estimé qu'il était approprié de maintenir les taux d'intérêt inchangés en mars, tandis que d'autres ont indiqué qu'ils auraient envisagé une augmentation de 50 points de base en l'absence des récents développements dans le secteur bancaire.

Du côté des premières informations macro-économiques, les exportations de la Chine ont rebondi en mars dans un contexte de reprise de l'activité dans le pays et malgré un risque de récession à l'étranger. Ce jeudi, les investisseurs se pencheront encore sur les prix à la production aux États-Unis en mars.

Peu après 08h10, l'indice SMI notait à 11'238,81 points, en hausse d'à peine 0,06%. Sur les vingt valeurs constitutives de l'indice phare du marché helvétique, seules quatre, dont le poids lourd Roche (+0,3%) s'affichaient dans le vert, les 16 autres s'enfonçant dans le rouge.

Richemont (+1,8%) s'échappait seul en tête, le géant genevois du luxe tirant profit de la solide performance du concurrent français LVMH au 1er trimestre 2023, dévoilée la veille. Le numéro un mondial des arômes et parfums Givaudan ((+0,5) grimpait sur la 2e marche du podium, ayant comme attendu fait part d'un léger repli de son chiffre d'affaires entre janvier et fin mars. Le bon Roche et Holcim complétaient le tableau des gagnants.

Quant aux deux autres plus grosses capitalisations du marché, le géant alimentaire Nestlé et le groupe pharmaceutique bâlois Novartis, elles cédaient 0,2% chacune.

Le défunt numéro deux bancaire helvétique Credit Suisse (-0,7%) héritait de la lanterne rouge, derrière son repreneur UBS (-0,3%), ABB (-0,3%) et Logitech (-0,2%).

Hors SMI, Swatch Group imitait Richemont, bondissant de 1,8%. SFS (+1,6%) et SGS (+0,6%) progressaient aussi. VAT Group (-3,9%) sombrait, le groupe st-gallois ayant souffert durant les trois premiers mois de l'année du ralentissement en cours dans l'industrie des semi-conducteur, avec à la clef une chute de ses ventes et des entrées de commandes.

vj/ol