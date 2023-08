Zurich (awp) - La Bourse suisse se préparait jeudi à ouvrir sans véritable direction, après la correction subie la veille par la plupart des places financières dans la foulée de l'abaissement de la note des Etats-Unis par l'agence Fitch. Alors que la saison de résultats du 1er semestre se poursuit, les investisseurs veilleront aussi à la publication de plusieurs indicateurs macroéconomiques, dont l'inflation en Suisse.

La Bourse de New York a fini en baisse mercredi, saisissant l'abaissement de la note des Etats-Unis par l'agence Fitch comme prétexte d'une pause, sur un marché qui n'en finissait plus de monter. Le Dow Jones restait sur 16 séances positives en 17 journées de Bourse.

"Le temps était venu d'une correction pour le marché", a commenté Quincy Krosby, de LPL Financial et "le rapport de Fitch a été le déclencheur de ce revirement". L'agence d'évaluation financière a rétrogradé d'un cran, mardi, la note des Etats-Unis, de AAA, la plus élevée, à AA+.

Parmi les premières informations macroéconomiques du jour, l'activité dans les services en Chine est restée robuste en juillet avec une progression pour le septième mois d'affilée, malgré l'essoufflement de la reprise post-Covid dans de nombreux secteurs. L'indice d'activité des directeurs d'achat (PMI), calculé par le cabinet S&P Global et le média économique Caixin, s'est établi à 54,1 points le mois dernier, après 53,9 en juin.

Peu après 08h10, le SMI notait à 11'221,30 points, soit une infime hausse de 0,08%, selon les calculs avant-Bourse de la banque Julius Bär. Parmi les vingt valeurs constitutives de l'indice phare, seuls Swisscom (-0,8%) et Alcon (-0,4%) perdaient du terrain, les dix-huit autres en gagnant, dans une fourchette entre 0,29 et 0,04%.

Le numéro un suisse des télécoms est parvenu à améliorer sa rentabilité au premier semestre malgré un chiffre d'affaires stable et après avoir inscrit l'année dernière une importante provision pour litiges. Fort de cette performance, le géant bleu a confirmé une nouvelle fois ses objectifs financiers pour l'ensemble de 2023.

Le poids lourd Roche (+0,3%) se plaçait en première ligne sur la grille de départ. Le géant pharmaceutique bâlois, via sa filiale américaine Genentech, a déposé plainte devant le tribunal du district du New Jersey aux Etats-Unis contre la filiale générique de Novartis, Sandoz, affirmant que cette dernière avait violé un brevet du médicament pulmonaire Esbriet. Novartis progressait pour sa part d'à peine 0,04%, alors que la troisième de plus grosses capitalisations du marché helvétique, Nestlé (+0,04%) affichait aussi une maigre progression.

ABB, Givaudan et Holcim (+0,1% tous trois) venaient garnir les rangs des premiers gagnants, en compagnie de Kühne + Nagel, Logitech, Partners Group et Richemont (tous +0,05%), entre autres.

Hors SMI, Oerlikon décrochait de 3,4%, après avoir bouclé le deuxième trimestre 2023 sur des résultats et une rentabilité en net repli. Plombée par la Chine, le franc fort et l'inflation, l'entreprise a revu à la baisse les ambitions annuelles formulées en mars.

Adeeco cédait 0,2%. Le géant du placement de personnel a enregistré entre avril et fin juin une modeste croissance de ses recettes de 1% à pratiquement 6,00 milliards d'euros (près de 5,8 milliards de francs suisses). Le groupe zurichois se calcule une croissance organique de 4%.

